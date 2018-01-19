中國哪個城市空污最低？答案在一座島上

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）中國在18日公布2017年主要城市空氣質量排行榜，其中空氣最好的城市，是在海南島。

根據中國官媒新華網報導，中國環境保護部18日發布了2017年空氣質量報告，前十名空氣最好的城市依次是：海南島的海口、西藏拉薩、浙江舟山、福建廈門、福建福州、廣東惠州、廣東深圳、浙江麗水、貴州貴陽和廣東珠海市；空氣最差的城市依次是河北石家莊、河北邯鄲、河北邢臺、河北保定、河北唐山、山西太原、陝西西安、河北衡水、河南鄭州和山東濟南市。河北省囊括六個城市。

海口市（Google Map）

石家莊市（Google Map）

報告指去年全中國空氣質量有改善，338個城市空品平均優良天數全年比例為78%，PM2.5濃度為43微克/立方米，優於前一年同期水準6.5%。另外，長三角地區全年平均空品優良天數比例為74.8%。

至於空污情況一向最不理想的中國北方城市，數據指2017年較前一年改善，京津冀區域13個城市12月平均優良天數比例為64.6%，較前一年同期成長34.1個百分點。北京市全年平均空品優良天數比例為62.1%，年增6.9個百分點。

統計學專家吳作樂教授近日在台灣英文新聞專欄撰文指出，台灣PM2.5有很大部分是來自境外，從一些圖表佐證可知最大境外來源就是中國。PM2.5境外污染占37%，遠高於國內汽機車（21.2%）及發電廠（4.5%）的排放。