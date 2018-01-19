南韓女遊客來台丟手機　野柳正妹女警追回

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）3名南韓女遊客來台自由行，其中一人不慎搞丟手機，焦急求助警方，受理的女警韓淳羽半小時就幫忙追回手機，讓她們不敢置信，直誇「台灣警察辦案超有效率！」

《自由》報導， 新北市警局金山分局野柳派出所，昨(18)日接近中午時接獲3名來台旅遊的韓籍女遊客報案，指他們昨天在野柳拍照時，其中一名朴小姐發現iphone手機不見了！懷疑是掉在計程車上。

朴女向警員表示，他們3人本月15日搭機來台自由行，預計19日返回韓國；17日晚搭計程車到野柳一帶遊玩，只記得計程車牌號碼中的4個數字。

恰巧受理的野柳派出所女警韓淳羽會點韓語，韓員先以車牌查詢計程車車籍資料，列出可能的計程車駕駛，逐一詢問，想不到打第一通電話，就找到朴女的手機。

運將蔡東霖說，17日晚在副駕駛座上有發現一支手機，他看不出是不是iphone，經派出所長陳思帆請他幫忙將拾獲的手機送回時，蔡相當熱心，二話不說，特地從基隆開來野柳，將朴女所遺失的手機送回。

朴女看到手機失而復得，開心在派出所前與韓姓女警及所長合影留念，閒聊時，女警與朴女發現2人同齡，今年都是21歲，開心相擁，直說「真巧！」

朴女笑說，遺失手機是此次來台旅遊最難忘的經驗。