法問題奶粉再擴大 台29品項全下架

（中央社記者陳偉婷台北19日電）食藥署簡技鄭維智今天說，法國乳製品廠拉克塔利斯（Lactalis）公司生產的嬰兒奶粉，預防性下架再擴大，共計29個品項，業者應已於16日完成下架，保障民眾消費安全。

拉克塔利斯疑因奶粉遭沙門氏菌汙染，造成26名孩童生病，去年已下令全球大規模召回。日前又有外電訊息，該集團基於最大限度的預防性原則，全面回收所有Craon工廠產品。

衛生福利部食品藥物管理署食品組簡任技正鄭維智今天受訪時表示，法國Lactalis集團於1月15日通知台灣輸入商有關該集團基於最大限度的預防性原則，全面回收所有Craon工廠產品。

食藥署已於1月16日要求所有由Craon工廠生產並輸入販售的產品，應配合原廠政策停止販售並將產品預防性下架。不論生產日期及批號，全數召回所有由Craon工廠（製造廠名稱：CELIA-LAITERIE DE CRAON，製造廠地址：BP 12-53400 CRAON, FRANCE）生產的所有奶粉產品，目前仍在販售者，應停止販售。

鄭維智表示，經查有端強、友華、佳格3家業者輸入法國Lactalis集團Craon工廠生產的奶粉產品共計29品項（統計區間：製造日期104年迄今），業者應將產品全數下架。

鄭維智說，目前還未確定全部下架的產品數量，但目前市面上應已無相關產品，食藥署也會再安排販售端稽查，確認產品下架情形。1070119