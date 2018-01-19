落實永續教育！台灣永續能源研究基金會與南華大學簽署合作意向書

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 財團法人台灣永續能源研究基金會（Taiwan Institute for Sustainable Energy, 簡稱TAISE）董事長簡又新與南華大學校長林聰明，17日在南華大學永續中心共同簽署合作意向書，期結合雙方在企業永續與企業社會責任之影響力及經驗為環境共同獻一份心力，這是繼17日該基金會與台北大學共同簽署合作意向書後，另一所大學院校投入推廣企業永續發展與落實大學院校的永續教育。

簡又新董事長表示，非常高興能與南華大學合作，擴大推動台灣永續發展，目前亦刻正規劃以聯合國高等教育永續倡議（Higher Education Sustainability Initiative, HESI）為藍圖的「台灣高等教育永續倡議」，透過結合台灣多所大學院校之影響力，全面提升台灣永續力，攜手引領我國邁向永續發展之各項工作，並協助企業致力人才培育與強化良性競爭動能。

林聰明校長表示，學校的社會責任不只是學術研究與技術培訓，而是以「生命本質蛻變與成長」作為大學辦學的核心價值，並以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，結合「優質教學、適性輔導、研發產學、永續環境、國際移動、身心靈產業」等六大發展主軸策略來落實自我定位與教育理念，以形塑學校品牌及聲望，同時也希望在培育學子的同時，也能善盡社會責任，為國家社會培育更多優秀的專業人才。

簡又新董事長表示，基金會以聯合國17項永續發展目標（Sustainability Development Goals, SDGs）為藍本，全力推動我國之永續發展，並透過舉辦「TCSA台灣企業永續獎」，以正向力量鼓勵永續績效卓著的企業，形塑台灣永續的楷模與典範。

簡又新說，近期基金會為鼓勵企業提升公司經營永續議題之質與治理資訊揭露之量精神，並匯集國內外CSR與SDG最新資訊，引導國內企業將CSR與SDG納入經營策略與商業行為，創造新市場和機會，特設置「CSR.SDG@TAISE」網站(http://www.sdgs-csr.org)，攜手國內大學院校、企業群及在台外商共創一個人人受益、美麗共好的永續社會。

基金會說，未來基金會和南華大學將密切透過四大工作項目進行合作，分別是「人才之相互交流」、「加強學術與產業資訊交流」、「培訓台灣企業永續獎評審員」及「辦理CSR大學講堂等推廣活動」。

南華大學2018年度對外招生課程自2018年1月起辦理5期初階及4期進階課程，歡迎CSR從業人員及大專院校在學同學報名參與(課程詳細資訊請上tcsaward.org.tw點選「評審員專區」查詢)。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(左三)、南華大學校長林聰明(左四)。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)