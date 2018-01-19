過期黑心糖果流入市面 恐都進消費者肚子

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）年節靠近應景食品糖果銷量增，台中市食品藥物安全處與台中地檢署、保七總隊、食藥署等單位，共同查獲神岡區宜農生物科技食品有限公司使用逾期配料調配糖果，當場封存逾期配料及其成品約30.24公斤，並已通知違規糖果流向的5縣市衛生機關回收下架。。

食安處表示，日前在宜農生物科技食品有限公司工廠2樓冰庫發現逾期配料，當場依規封存逾期配料及其未出貨成品，約30.24公斤；並針對業者104至106年間生產產品的製令單、領料單、進料檢驗單進行交叉比對，發現業者使用「蘋果汁」、「均香-牛奶香料」、「連豐-柳橙果汁」與「佳美-柳橙果汁」等逾期配料，調配生產「鮮奶牛奶糖」、「優格柳橙風味QQ」、「魚油水果果膠軟糖」、「常春藤-嘎咪熊軟糖(綜合風味)」等9項產品。

現場查獲的逾期冷凍配料，業者皆宣稱領用時並未過期，但於調製時已逾有效日期，屬於操作上疏失。食安處已請業者提出回收銷毀計畫表，業者也提供消費者服務專線（04）2563-4684，受理申請退費事宜。

食安處指出，業者將製好糖果賣給批發商，分別賣向高雄市、嘉義縣、桃園市、新北市、台北市等地的批發商，通知當地衛生局查處回收，目前未發現有知名品牌。