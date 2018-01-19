中國「獵台獨巫」 學者：反將台灣越推越遠

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣藝人林心如自製自演的新戲《我的男孩》，因前年取得文化部戲劇節目類2千萬元的補助，在去年順利上檔，但今年1月初卻在中國被網民檢舉是台獨，在中國只播出2集就腰斬下架，雖然事隔十多日在騰訊視頻等平台復播，但學者點出，此舉只會把台灣人心越推越遠。

林心如成功脫離這場政治無妄之災，18日向《蘋果》表示：「一本初衷只是想做好戲，謝謝大家關心！」

據《環球時報》報導，判定林心如非台獨主要有三點，一是看該劇演員是否是支持台獨的「綠色藝員」；二是劇本有沒有涉及鼓吹「台獨」；最後則是針對輔導金的解釋，認為該補助已存在多年，「馬英九時期就有了」，認為「台灣文化並不等於台獨文化」。

政大教授范世平17日在信傳媒專欄上指出，中共網民「獵台獨巫」的行動，一直沒停過。從黃安檢舉周子瑜、盧廣仲是台獨開始，造成他們無法去中國發展，到後來戴立忍被指為是台獨導演，現在則輪到林心如。

令范世平感到訝異是，林心如長期在中國發展，也了解中國的政治文化，很懂得避免誤觸兩岸敏感的政治神經，也在2年前南海仲裁結果出爐後還在微博上轉貼一張台灣領土赤化圖，更提到「（中國）一點都不能少」，引來中國網民按讚，這樣立場明確的藝人，卻也會中箭下馬。

范世平指出，台灣藝人在中國都盡量避開政治，保持一段距離，「但你想避開時，政治卻會找上你」，「除非你像盧麗安加入了共產黨，否則被指稱是台獨，就是別人打壓與攻擊中最廉價、最快速與效果最好的工具。」

范世平在評論中更提醒中國，透過林心如事件，台灣人除了感到不可思議外，也覺得兩岸人民的想法與社會發展，差異實在太大，難以產生好感與認同。范教授直指，中國共產黨對台工作無法吸引台灣人心，「原來都是自己造成的」。