春節期間國道客運85折　台鐵及國道客運轉乘均享優惠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）107年春節連續假期自2月15日至2月20日共6天，2018台灣燈會從2月16日(大年初一)到3月11日(正月廿四日)，在嘉義縣太保市展出24天。

​公路總局為減少春節與燈會期間國道壅塞，2月14日至2月20日期間推出國道客運85折優惠，及搭乘臺鐵、國道客運後轉乘地區客運享有一段票優惠。

台灣好新聞報導，嘉義區監理所所長劉英標提醒，春節期間各種旅次均多，為疏解春節車潮，請多多利用大眾運輸載具。

大眾運輸優惠資訊

■國道客運有85折優惠；搭臺鐵或所有國道客運後，轉乘公路客運有8公里免費，轉乘市區客運有一段票免費。

■高鐵雲林站轉乘雲林客運201(約每小時2班)、高鐵嘉義站轉乘BRT嘉義客運7211、7212(每20分鐘1班)、高鐵臺南站轉乘興南客運高鐵接駁車H31、H62(約每小時3班)往返均享全程免費優惠，再搭配手機APP「i_Bus」，可快速查詢班車狀況。

​■台灣高鐵2018年春節疏運期間，加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計9天提供1609班次列車的旅運服務；春節期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。(高鐵詳細優惠與時刻表在此)

■台鐵為107年春節連續假期疏運旅客需要，自107年2月13日（星期二）起至107年2月21日（星期三）止計9天，全線加開各級列車總計329列次及加掛車廂866輛次；西部幹線加開自強號29列、莒光號16列、復興號及區間車26列，共計71列次。自1月25日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車之網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻自107年1月16日（星期二）起可於臺鐵局官網查詢。

■嘉義區監理所已要求客運業者節前加強車輛保修與排班調度，調整運能到最佳化，迎接民眾過節春遊，希望民眾多多搭乘公共運具，避免交通壅塞，歡喜過好年。

2018台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府16日公布「農創再生燈區」特色，其中大型竹編燈「人在草木間」是由藝術家林純用（左）打造。中為嘉義縣副縣長吳芳銘。中央社

春節旅遊活動資訊

■2018台灣燈會接駁車：台灣燈會今年在嘉義縣太保市舉行。從2月16日(大年初一)到3月11日(正月廿四日)，展期24天；燈區從嘉義縣政府沿太子大道到故宮南院，高鐵、台鐵嘉義站均有接駁車到故宮大道與博學路口(東轉)，台鐵南靖站有接駁車到朴子祥和二路(南轉)，高鐵BRT串聯高鐵台鐵嘉義站到燈區外圍，每20分鐘一班。

燈會期間7205(含主線、A、H、I支線)、7206(含主線、H支線)、7209I、7211、7324、7325相關路線調整為縣168-太保五路-祥和二路東西段-朴子三路-縣168，於縣政府(衛生局前)、祥和商站(太保五路34及24對面)增設臨時站位；7235、7702調整為故宮大道-故宮東路(不駛入故宮南院)，於故宮南院願景館增設臨時站位。

■故宮南院嘉義燈會劃為「宮迎嘉賓燈區」，特展以狗年為引，展出清代宮廷畫家郎世寧〈十駿犬〉系列作品，更精選院藏元宵和吉慶主文物，包含歲朝佈置、上元提燈、吉話家常等，帶領觀眾認識豐富的吉祥圖像、進入古代的迎歲風俗。

燈會期間不休館，展廳參觀券150元，未滿18歲、本國學生、身心障礙手冊及陪同者1名、志願服務榮譽卡志工等憑證免費參觀，嘉義縣市居民下午3時起憑身分證免費入園，元宵節為免費參觀日。展廳參觀時間到晚上9點，園區燈區到晚上11點。

■阿里山森林遊樂區嘉義由台18線進出，園區內外小客車停車場只有744位，區外大客車121位、機車350位，台18線86-88K另有規劃路側停車格停放大型車，88-95K路側停車格停放小客車，當區外臨時停車格停至台18線95K時，將於台18線66K頂湖處勸導遊客轉往其他景點，請民眾多多利用公車處【7329】高鐵嘉義站-阿里山或【7322】台鐵嘉義站-阿里山前往，並請注意末班車時間。

■春節廟裏上香討吉利，沿路車多壅擠停不易，搭臺鐵加公車較如意，攜手拜拜逛逛好喜氣。前往雲林縣北港鎮朝天宮請搭臺西客運7123斗六-北港、7136西螺-北港、9015臺中車站-北港、嘉義客運7201嘉義-北港、公車處7325嘉義-北港；嘉義縣朴子市配天宮請搭嘉義客運7205嘉義-朴子；臺南市北門區南鯤鯓代天府請搭新營客運7408新營-好美里。

■自行開車的朋友，出門前請先檢查輪胎、油水、剎車作用及燈光，行前先查「高。速公路1968」App掌握即時路況，彈性調整行車時間，避開壅塞路段。

另請遵守高快速公路行車秩序，內車道為超車道，慢車及大車為外車道，變換車道請保持安全距離並打方向燈，嚴禁強行插隊造成危險，依道路交通管理處罰條例第33條規定，未保持安全距離、未依規定驟然變換車道者處駕駛人3千至6千元以下罰鍰，慢速車行駛內側車道致堵塞超車道行車者，處駕駛人6千至1萬2千元以下罰鍰。

嘉義縣長張花冠（左3）17日授證給完成台灣燈會外語培訓導覽的計程車司機，並安排來自巴拉圭的舒緯（右3）及來自日本的溝口愛（左2）與計程車司機對話，見

證培訓成果。中央社