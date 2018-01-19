期交所1月22日新上市英鎊兌美元匯率期貨及澳幣兌美元匯率期貨，多項抽獎活動等您來參加！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)於1月22日推出英鎊兌美元匯率 期貨及澳幣兌美元匯率期貨，期交所於此二商品上市當日起， 針對不同對象推出各式獎勵活動，包括國內自然人、 法人機構與期貨經紀商， 藉以提高市場對英鎊兌美元匯率期貨及澳幣兌美元匯率期貨之認識與 參與。

在國內自然人獎項方面，對此二新商品皆各設計三項抽獎活動:上市 首日交易時時抽、上市首週交易日日抽及上市首季交易月月抽。 首日時時抽為上市當天(1月22日)共10個抽獎時段， 每時段每成交2口就有1次抽獎機會，共抽出27名，每名獎金3仟 元；首週日日抽為1月23日至1月26日，當日每成交3口就有1 次抽獎機會，每日抽出3名，每名獎金3仟元；首季月月抽則為1月 至3月，當月每成交5口就有1次抽獎機會，每月抽出5名，每名3 仟元獎金。

期交所為鼓勵法人機構善用匯率期貨避險與增益， 凡法人機構向期交所報名參加本活動後， 其交易英鎊兌美元匯率期貨或澳幣兌美元匯率期貨日盤日均量達5口 以上者，每口手續費享6成折減優惠；日盤日均量達10口以上者， 每口手續費享8成折減優惠。夜盤則對有報名之法人機構， 其夜盤交易之所有口數皆享手續費折減6成之優惠。

另為鼓勵期貨經紀商踴躍推廣英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨， 針對期貨經紀商設置交易獎、實動帳戶獎、 業務員獎及非期貨自營商造市者推廣獎。 在交易獎與實動帳戶獎部分，於1月至3月各月， 期貨經紀商之英鎊兌美元匯率期貨或澳幣兌美元匯率期貨交易量及實 動帳戶數達辦法規定門檻者，依排序各取前5名頒發5萬~1萬之不 等獎金；當月獲頒交易獎及實動帳戶獎之期貨經紀商，可各推派1名 業務員，可得獎金5仟元，藉此鼓勵積極推廣之從業人員。

詳細活動辦法可上期交所網站查詢。 踴躍交易將有更多機會抽中獎金！