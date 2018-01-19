中華電信攜手台灣世曦推動國內物聯網應用發展

中華電信加速擴大物聯網佈局，今(1/18)日宣布與國內工程界標竿台灣世曦公司正式簽署合作意向書，積極拓展物聯網於國土安全、智慧交通以及智慧環境監控等領域之應用，共同發展如橋梁與大規模崩塌之監控、交通大數據分析應用、智慧路燈等物聯網與智慧城市解決方案，並擴大交流與合作，提供政府、企業客戶更優質的創新方案。

近年來，政府為加速國內物聯網產業發展，積極投入資源，推動「亞洲‧矽谷計畫」、「前瞻基礎建設計畫」，以及「智慧運輸系統發展建設計畫」等大型建設，並積極推動示範場域實證，協助業者及早布局，強化國內物聯網產業能量，進而搶攻國際市場。另外，由於遭逢氣候變遷以及風災、地震之頻繁危害，政府對於防救災工作著重落實執行，為民眾打造更安全和安心的家園。

有鑒於此，中華電信以具備完整之電信網路傳輸建設及資通訊技術優勢，聯手台灣世曦公司的厚實基礎工程規劃、設計以及管理技術、資料庫，以協同合作取代市場競爭，放眼未來發展趨勢，看好物聯網、智慧城市以及防災管理應用發展前景，盼能共創新商機，促進台灣下一波經濟成長動能。

中華電信與台灣世曦公司規劃，合作初期將聚焦物聯網於國土安全之應用，以中華電信物聯網架構，結合政府防災機關之監測系統與台灣世曦公司發展之整合性雲端服務，提供創新的解決方案，透過橋梁監測、邊坡坍滑監測、環境監測...等監測系統，進行訊息即時蒐集、傳遞，建立包含氣候、水文、空氣、橋梁設施、地質等數據的雲端資料庫，再進行資料整合分析，應用於風險評估、坍滑分析、環境分析、水文分析、客製化應用系統開發等，提供防災訊息發布並支援防災、救災、減災、復建的決策依據。

未來，雙方將拓展合作至智慧路燈、智慧交通、智慧環境監控等各領域應用，以雙方優勢為政府與企業打造更多物聯網及智慧城市的創新方案，共同開創台灣世曦公司、中華電信及政府機關、物聯網產業的多贏局面。