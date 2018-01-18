總統：明年報稅 上班族會因稅改而省繳

（中央社記者葉素萍台北18日電）立法院今天三讀通過稅改方案，總統蔡英文今天說，明年報稅的時候，有些上班族就會發現，改變發生了，以往要繳的稅金因為這次稅改而省下來了；「台灣今天又往前進了一步」。

稅改方案三讀，蔡總統晚間透過臉書（Facebook）貼文指出，一個改革結束，另一個改革接著開始，這就是民進黨的執政。在水利會通過改組之後，稅改修正案也在今天三讀通過。

蔡總統指出，對於剛出社會的年輕人來說，繳稅是人生第一個很重要的關卡。「我們認為年輕的受薪階級以及弱勢民眾在稅賦上的負擔，政府應該要特別重視。」

她提到，感謝行政院和立法院的共同努力，經兩院良性溝通，這次稅改提高了所得稅扣標準扣除額，而薪資所得、身心障礙以及學前幼兒扣除額更是大幅提高。年收入在新台幣40萬元以下，也就是大約月薪3萬元的國人，未來將不必繳納綜所稅。同時，也調高營利事業所得稅，讓稅制更加公平；並採納在野黨的建議，為中小企業設計了緩衝期的機制。

蔡總統強調，這次稅改的目標，是要建立符合國際潮流，具備競爭力，而且公平合理的所得稅制。這次改革，將能夠提升台灣的投資環境、改善中小型及新創企業稅負，最重要的，也減輕受薪階層以及弱勢民眾的負擔。

另外，蔡總統也感謝前行政院長林全、行政院長賴清德以及行政團隊與國會各黨團的辛勞，「台灣今天又往前進了一步」。