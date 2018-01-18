追尋郭雪湖大師藝術生涯  《望鄉》新書發表會 

( 臺灣英文新聞 / 李佳 臺北報導 ) 郭雪湖（1908～2012）是臺灣日治時期重要畫家之一，也是臺灣膠彩畫的先鋒，知名作品「南街殷賑」運用在電影《大稻埕》海報以及諸多代表臺北的視覺設計上，現典藏於台北市立美術館。這樣一位美術大師與其經歷過的精采年代，在次子郭松年耗時四年的整理撰寫下，將由馬可孛羅文化於2018年1月出版《望鄉：父親郭雪湖的藝術生涯》一書，為臺灣歷史留下寶貴的紀錄。



郭松年表示，雖然父親一生遊走他鄉，但最難忘的還是「故鄉」！ 相較於其他手足，郭松年與父親郭雪湖有較長時間的相處，在這段珍貴的時光裡，他以更貼近、更深入的視角，細細描述身為父親的畫家郭雪湖。郭松年參酌了大量文獻史料及親自訪問家族成員的記憶，表現出郭雪湖在「畫家」與「父親」兩種角色間的移動及面對的家庭處境，展現一位藝術家深埋內心的情感紋理。

《望鄉：父親郭雪湖的藝術生涯》一書收錄了大量且珍貴的歷史照片、寫生稿、手稿、報導剪報、書信等相關文獻資料，共計13萬字、350張圖，是當今最完整的郭雪湖傳記。 不只豐盈了藝術成就以外的生活面貌，卻又更突顯出郭雪湖一生的繪畫志業、時代變化、與藝文相關的交遊活動等等，藉由畫家畫作與其生命歷程，一窺日治時期到戰後的臺灣美術運動始末。

為了讓一般民眾進一步熟悉大師郭雪湖與他經歷過的時代，台北探索館二樓特展廳現正舉辦「畫中臺北－大稻埕少年郭雪湖特展」（展期至2018年2月28日），馬可孛羅文化也將在2018年1月20日下午兩點於台北探索館四樓發現劇場舉辦「《望鄉》新書分享講座」，邀請作者郭松年與臺灣美術史研究者林育淳主講，分享郭雪湖的繪畫志業、膠彩畫作與鮮為外人所知的生活風貌，展開一場郭雪湖生涯的時光溯游。