英建築巨頭「carillion」宣布破產 台灣多家銀行恐受累

(台灣英文新聞/國際組綜合外電報導) 擁有2百年歷史的英國建築巨頭「carillion」，等不到金援的及時雨，將成英國10年來規模最大的破產案件，英媒報導，台灣金融機構恐受到牽連。

根據《金融時報》報導，台灣多間金融機構皆貸款予carillion，預估將因此產生高額損失。報導未提是哪些台灣金融機構。

報導指出，早在破產前1年，carillion所推出金融商品「Schuldschein」，紛紛吸引亞洲各國的銀行業投資，總額高達1.12億英鎊（約46.75億元台幣）。

carillion因最新一期的重整計劃意外未獲銀行批准，無法取得週轉資金，也未能如願爭取到政府的紓困金援。雪上加霜之際，周一(15日)宣布即刻起清算，形同宣告破產倒閉。​Carillion 的負債和虧損高達 15 億英鎊。

carillion目前全球員工人數 4.3 萬人，包括 2 萬名英國人，恐難逃失業的命運。包括執行長Richard Howson在內的公司高階主管們預料獎金與資遣費都拿不到。​

由於 Carillion 承包了許多英國政府的建案，包括國防部轄下住宅單位、監獄、國營鐵路、國家醫療服務體系（NHS）轄下醫院清潔與餐飲服務等，因此外界一度觀望政府是否會出手收拾Carillion的財務爛攤子。然而，14日銀行拒絕借貸資金，成為壓死駱駝的最後一根稻草。Carillion 在財務危機告急的情況下，周一只能無奈宣布倒閉。