【M503航路】中國拒協商　台商春節返鄉班機卡關

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）中國於4日片面宣布啟用M503北向航路與W121、W122、W123銜接航路的事件持續延燒，中國遲遲不願與台灣展開技術性協商，也無視國外官員及專家的呼籲；而今日則傳出兩岸春節加班機申請中，共有176機次審核卡關，估計屆時將有上萬名台商及國人返鄉受到影響。

根據《聯合報》報導，中國籍的東方航空與廈門航空因不顧民航局的要求，仍持續使用M503北向航路與W銜接航路，因此兩家航空的兩岸春節加班飛機共176班次，至今審核未通過。

台灣大陸事務委員會（陸委會）發言人邱垂正今（18）日表示，據了解目前春節加班機申請還在審核階段，而民航局視情況採取相關的處置與措施，陸委會表示尊重並支持。

而民航局稍早則向聯合報證實，由於M503北向等航路尚未經過兩岸溝通確認，民航局認為仍有潛在的飛安疑慮，已兩度要求相關航空業者暫勿使用；而對於仍持續使用該航路的業者，民航局將暫不核准兩岸春節加班機的申請。

民航局5日即表示，已要求四家業者暫勿使用未經溝通確認的航路，若業者執意飛航，民航局不排除有後續處置。

根據民航局於去年12月公布的資訊，兩岸春節加班機的期間為2月2日至3月2日。據了解，目前申請兩岸春節加班機共有596機次，而其中491機次屬於中國籍航空。

邱垂正強調，兩岸春節加班機的議題應該回到問題本質，中國未經溝通確認片面啟用爭議航路，將衍生台灣飛航及空防安全風險；陸委會再次呼籲中國應依照2015年兩岸協商的結論，與台灣主管機關展開技術性協商。

台灣事務辦公室（國台辦）發言人馬曉光昨（17）日於記者會中，表示啟用M503北向等航路是「中國的內部事務、不涉及台灣的航線和航點、不存在影響台灣飛行安全問題。」

馬曉光指出，在2015年的兩岸協商中，中國同意往後啟用M503北向等相關航路時，會事先與台灣「通氣」，但這並不表示啟用該航路需要台灣同意。

陸委會的聲明則回應，根據2015年的協商結果，中國啟用M503等航路須「經兩岸溝通確認」，絕非中國所稱單向知會台灣即可，對於中國的說法，陸委會無法接受。

陸委會表示，交通部民航局以及國防部目前仍密切注意使用M503北向等航路的班機動向。

外交部發言人李憲章今日則表示，外交部持續藉由全球駐外館與國外政府、意見領袖及媒體等加強說明及溝通，強調中國已違反國際民航組織（International Civil Aviation Organization）的規定，也影響台灣飛航安全。

不過，李憲章也坦言，國際民航組織截至目前為止未做出任何表態。