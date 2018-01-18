提勒森：美國承諾會把美軍留在敘利亞

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)表示，美國會把原駐敘利亞的軍隊留在當地。此舉很顯然是為了防止式微的「伊斯蘭國」(Islamic State)捲土重來，搶攻他們所失去的領土。​

昨(17)日，提勒森於加州史丹佛大學(Stanford University)的一場演講中發表此言論。根據日本《NHK》，他說，為了確保「伊斯蘭國」不會再次壯大，美國會持續派駐軍隊在敘利亞，打擊「伊斯蘭國」為其主要目標。

提勒森在該場演說中強調，美軍留守敘利亞的決定，至關重要。 (美聯社)

提勒森也說，美國不能重蹈覆轍。根據《美聯社》報導，2011年，美國前任總統歐巴馬，做下撤軍伊拉克的決定實為一大「錯誤」。由於美軍一夕間撤離伊拉克，使中東勢力真空，導致戰亂情況加劇。蓋達組織(al-Qaida)得以藉機苟延殘喘；「伊斯蘭國」也隨之伺機崛起。

他也進一步指出，絕不讓歷史的悲劇重演。「『伊斯蘭國』現在一腳已經踏進墳墓了，美軍要駐守敘利亞趁勝追擊，穩穩的把它的雙腳都送進墳墓裡。」

長年僵持不下的敘利亞內戰，阿薩德(Bashar al-Assad)政府在伊朗與俄羅斯的支持之下，逐漸取得絕對優勢。隨著美國支持敘利亞反政府團體的力量不斷減弱，伊俄兩國主動採取行動，試圖藉由與阿薩德政府合作，尋求結束敘利亞內戰的解決之道。

對此，提勒森也不忘強調，國際社會有必要將在敘利亞的「邪惡伊朗勢力」(malicious Iranian influence)，加以驅逐。