助攻金融科技 金管會辦公室升格創新中心

（中央社記者蔡怡杼台北18日電）金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天表示，為協助金融科技發展，金管會旗下金融科技辦公室將升格為創新中心，中心旗下設有創新發展組以及園區發展組，並由他擔任中心主任。

金融監督管理委員會今天召開民國107年新春記者會，顧立雄以金管會英文縮寫「FSC」三個字母說明金管會未來工作重點，其中，F為金融科技、S為支持、C為法遵、風險控管以及公司治理。

他說，F代表融科技，金融科技發展與創新實驗條例已立法通過，為有效執行推動金融科技發展，金管會對於金融科技原來的金融科技辦公室擴編為金融科技發展創新中心，由他擔任中心主任。

根據金管會規劃，金融科技發展創新中心旗下設有兩個組，一個是創新發展組，負責相關創新實驗條例所需要研訂的子法以及相關申請案件的審查，預計第二季初就可以發布並接受外界申請，另外一個組是園區發展組，負責金融科技園區的設立並提供業者諮詢，目前園區正建置進行中，預計今年上半年落成，之後讓金融科技新創業者進駐。

顧立雄表示，S就是支持，金管會期許金融業支持實體產業發展，過去一年金管會透過法規鬆綁，鼓勵金融業對實體產業的支持，金管會未來持續透過政策鼓勵、法規鬆綁，讓金融業在不同面向支持實體產業發展。

至於C，顧立雄表示，這部分包含了法遵、風險控管以及公司治理，目前金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法正預告中，未來保險、證券業也都要修法，他期待透過法規修改以及業者自律雙管齊下，讓金融業打好法遵、風險控管以及公司治理的這三個穩固基礎。1070118