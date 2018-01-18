【滕博爾訪東京】 澳日將簽署「軍隊互訪協議」 共抗中國  

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 澳洲與日本高層將針對重大國防合作項目進行討論與協議簽屬。外界認為，促成此項合作的因素，主要是中國不斷對鄰國的威脅，以及呼應美國對亞太相關的承諾。

據英國《金融時報》，今(18)日，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）旋風式訪問東京一天，與日本首相安倍晉三會面，商談兩國軍隊共同在澳、日國內受訓等事項。

《美聯社》也報導，滕博爾抵達日本後，隨安倍參訪了千葉縣船橋市的自衛隊軍營。

(美聯社)

滕博爾說：「安倍首相與我將努力展開軍事關係，透過聯合軍演、資訊交流、軍備共製，深化雙邊國防合作。」

兩國預計將簽訂的「軍隊互訪協議」（visiting forces agreement, VFA），為坎培拉與東京近年來積極強化外交與軍事關係的最後一大步。兩國盼藉此因應朝鮮半島與南海地區愈益緊張的情勢。

高喊「美國優先」(America First)的美國總統川普上任後，不斷要求盟友「繳更多的保護費」、投注更多國防資源。澳洲與日本因之所以加深雙邊夥伴關係，也可能是害怕美國褪下全球領導者的角色，從亞太地區抽離。

對於安倍而言，其外交目標為與澳洲建立起一個共享航行自由、多邊貿易協定、領土爭端解決共識等原則的聯盟關係。他希望藉此，讓不斷增長經濟與軍事實力的中國更難改變「現狀」。

澳洲為亞太地區面積最大又最繁榮的民主國家之一，是日本合作的最佳對象。東京已視坎培拉為其「準盟友」。

同樣地，滕博爾也與安倍有著相似的目標。去(2017)年11月，澳洲、日本、美國、印度，在馬尼拉舉行首次正式四方會談，不僅呼應了 川普去年底亞洲行所提出的「印太戰略」，同時開啟了四國共同抗衡中國的合作機制。

安倍晉三(左)、川普(中)、藤博爾(右)，三人去年11月於馬尼拉會面。​ (美聯社)

為遏止中國對澳洲內政的干涉，去年12月，坎培拉也通過一項新法律規定，嚴禁國外的政治獻金。此外，坎培拉也譴責北京在南太平洋的援助計畫，意在讓受援國「吃人嘴軟，拿人手短」。

然而，澳洲與日本愈趨緊密的軍事關係也引起不少批評聲浪。反對者認為，澳洲此舉恐將把自己推入中日複雜且尷尬的泥淖之中。

澳洲國立大學教授懷特（Hugh White）也指出，「軍隊互訪協議」可能將成為澳日軍事同盟達到高峰的墊腳石。但是，他也質疑：「有人相信澳洲與日本的共同利益，多到足以讓兩國，在與中國的衝突事件中對彼此兩肋插刀嗎?」他表示，這是很「天真」的想法。