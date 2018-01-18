湯森路透「全球百大科技廠」 台積電第 7、台灣13家上榜

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）湯森路透（Thomson Reuters）17日公布全球百大科技廠名單，微軟（Microsoft）居冠，台灣半導體龍頭台積電擠進第七名，另有 13 家台灣企業上榜。

根據這份名單，甫因晶片被爆有重大資安漏洞出包的英特爾（Intel）居次，網路設備大廠思科（Cisco）第三，IBM第四，谷歌母公司Alphabet第五，蘋果（Apple Inc.）第六，台積電第七，企業應用軟體供應商思愛普（SAP）第八，德儀（Texas Instruments）第九，管理顧問公司埃森哲（Accenture）第十。

根據湯森路透網站，百大科技公司遴選機制為在財務、管理暨投資人信心、風險管理與韌性、法遵、創新、員工與企業社會責任、環境足跡、品牌聲譽共八個面向表現優異的科技企業。這幾個面向處理得當的科技公司，才足以在今日高度競爭、存在各式挑戰的商業環境中脫穎而出，而這些公司的股價也普遍優於大盤。

這份名單中，第七名的台積電也是亞洲唯一擠進前十大的公司，前六名及第九名皆為美國公司，第八名思愛普為德國公司，第十名為愛爾蘭公司。

前百大科技廠名單當中，來自台灣的企業共有１３家，包括宏碁（ACER）、日月光（ASE）、華碩（ASUS）、光寶科技（LiteOn）、DRAM供應商南亞科（Nanya Tech）、和碩（Pegatron）、半導體封測廠力成科技（Powertech）、佳士達（Qisda）、廣達電腦（Quanta Computer）、封測大廠矽品（SPIL）、台積電（TSMC）、聯華電子（UMC）、資通訊產品供應商緯創（Wistron）。

前百大名單中，有45%為美國公司，日本與台灣各有13家科技公司入百大居次，中國僅有3家企業入榜（中興通訊、騰訊、聯想）。