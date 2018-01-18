史上最黑暗的莫斯科 去年12月日照僅6分鐘

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）陽光、空氣、水，係人類生存的三大支柱。然而，去年12月的莫斯科人，整整一個月僅僅享有6分鐘的「直接日照」時間，使整座城市瀰漫著鬱鬱寡歡的氣息。

俄羅斯的莫斯科國立大學（Moscow State University）分析，上(12)月只有6到7分鐘的陽光灑進莫斯科，創下了單月最少直接日照量記錄，打破2000年12月只有3小時陽光的記錄。

《莫斯科時報》(The Moscow Times)也報導，俄羅斯氣象中心指出，莫斯科12月平均日照時數為18小時。上個月直接日照僅6分鐘，無疑是莫斯科史上最黑暗的寒冬之月。

該氣象中心進一步解釋，此異常的氣候現象應與溫暖的大西洋氣旋有關。莫斯科上個月月均溫比起以往12月均溫，竟上升攝氏5.8度。氣旋所帶來的厚實雲層，使陽光無法直接照入莫斯科。

俄羅斯的異常氣候現象不只出現在莫斯科。根據《美聯社》報導，位於莫斯科東方的雅庫茨克地區常年寒冷，到了冬天，攝氐零下30至零下40度為家常便飯。但周二（16日）氣溫竟下探攝氐零下67度，冰凍難耐，學校也不得不宣布停課一日，學童只能待在家避寒避免發生意外。

幾名當地女子在冰凍氣候中自拍，停頓僅僅幾秒拍照睫毛即結上厚厚一層霜，模樣逗趣。 (美聯社)

無獨有偶，冬季的北歐也經常籠罩一股陰鬱的氛圍。由於位處高緯度地區，北歐國家的日照時數也相當稀少，冬天一日的黑夜時間往往長達逾20小時，使得北歐居民每6人中就有1人罹患「冬季憂鬱症」(Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD）。北歐人民服用抗憂鬱症的藥物更是稀鬆平常。

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