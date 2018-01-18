外交部推新南向研習班　促人才產業交流

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎今（18）日表示，外交部將於今年九月底舉行兩場「新南向研習專班」，預計邀請東協10國及東亞六國的專業人才來台培訓，並與我國企業互相交流。

李新穎表示，外交部將委託國際合作發展基金會辦理「電子商務與中小企業發展研習班」以及「循環經濟推廣研習班」，前者自9月26日起，後者自11月15日起，兩場研習會皆為期兩週。

李新穎指出，電子商務、循環經濟以及中小企業經營皆為台灣產業的強項，在國際間也備受矚目；研習班的目的是向亞洲友好國家分享我國在電子商務與循環經濟領域的發展成果，以及中小企業的經營經驗，屆時將有40名專業人士來台參訓。

外交部表示，東協10國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨；而東亞六國則有印度、斯里蘭卡、尼泊爾、孟加拉、不丹以及巴基斯坦。

此外，國合會也將在今年陸續舉辦16個研習班，邀請超過50個台灣邦交國及友好國家共385名專業人士來台培訓。



李新穎表示，這些研習班旨在推動國際合作，並且符合總統蔡英文允諾達成的聯合國17項永續人類發展目標（SDGs），透過外交部及國合會的規劃，讓台灣作出相關貢獻。

外交部表示，研習班主題涵蓋性別平等議題、資訊科技應用、公衛醫療、天災防治管理等等。

李新穎指出，來台參與研習班的學員，將會是我國合作國家的重要種子，他們會將在台灣所學帶回他們國家，培育更多的人才；同時，也讓台灣的成功經驗和更多國家分享。