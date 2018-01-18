量販家樂福新年促銷  上萬年貨商品下殺33折起

（台灣英文新聞／生活組台北報導）距離過年還有一個月，不過量販店家樂福的新春年貨大街已正式展開，今年促銷力道強，價格最促銷品項也是歷年最多，價格最殺，優惠好康也是一年最多。家樂福表示，上萬項商品折扣33折起，會員購物滿兩千再享九折優惠。

每逢農曆過年，台灣民眾必買糖餅、禮盒、乾貨、生鮮，而大掃除需要的掃除用品，家電舊換新也是熱銷品項，此回家樂福年貨大街開跑，會員購物滿2千以上就享9折優惠，另外，家樂福玉山悠遊聯名卡卡友還可以再享新春期間累計消費卡利high，最高再回饋4%。

家樂福公關經理林夢紹表示，今年家樂福年貨大街品項除了增加許多產銷履歷商品給注重食安的民眾，也推出許多進口高檔食材，以生鮮來說除了推出米其林名店添好運的臘味蘿蔔糕之外，也推出雪場蟹腳、中國鮑魚、加拿大北極貝、冷凍熔岩龍蝦等海鮮食材。

另外，新春期間必買的伴手禮禮盒商品更是話題十足，除了首次引進澳門英記及香港美心二大名店禮盒，也首次開賣吳寶春無嫌鳳梨酥、鼎泰豐桂圓酥、世運鳳梨酥等台灣排隊名店好物。

林夢紹經理表示，過年前後一個月是民眾最愛購買清潔用品和居家舊換新商品的時候，因此幾乎各大品牌清潔劑、清潔用品廠商都會選擇在過年前推出新年套組，相當優惠；另外，過年民眾也最愛買鍋，今年家樂福更加碼推出餐廚用品新年套組組合，除了有德國雙人牌鍋具套組下殺33折的超瘋狂價之外，另外各種廚房用品、傢俱、床寢等商品也有超多滿額贈好康，戶外活動愛好者最喜歡的史丹利品牌也推出許多禮物組。