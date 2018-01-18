北投地震是否加速大屯火山噴發？學者：無直接關聯

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​昨(17)日下午1時59分，台北發生芮氏規模5.7地震，中央氣象局觀測，震央位在北投區，地震深度140公里，台北、宜蘭最大震度均為3級。

外界擔心地震會不會引發大屯火山群火山爆發，波及整個台北盆地。中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，這次為深層隱沒帶地震，不會造成火山噴發。但仍提醒地震會對都會區住宅、逃生安全有影響，建議應該做好防災教育。

《聯合報》引述中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，花蓮有一道琉球海溝，由花蓮延伸到台北下方約150公里左右，這個地震是琉球海溝板塊運動造成，屬於隱沒帶的地震。這次雖然震央在北投附近，但是跟大屯火山並沒有關聯。

馬國鳳說，昨天的地震很深，規模五點七相對來說也不大，所以地理學上影響不會很大。但她表示，類似的地震類型於1909年也曾在大台北發生過，當時規模達到7.1到7.3，雖然當時沒有高樓，但是有房屋倒塌、人員傷亡的案例。

她提醒，這種深層地震對於火山噴發不致造成直接影響，反而是都會區的建築、大樓逃生等人員安全較有相關。她建議應該要做好防災教育。

此外《聯合報》也引述台大地質科學系教授吳逸民表示，這次地震跟火山群沒有關係，且因地震很深，也不至於會影響到大屯火山。

吳逸民說，大屯火山的岩漿庫目前了解並不大，雖然因有噴氣口、相關地震活動、以及疑似有岩漿庫等，而被歸類為活火山，但是並沒有立即的危險。

吳逸民說，預測火山相對比預測地震容易許多，不會突然就爆發出來。他指出，火山要噴發時，會伴隨明顯的地震活動，也有變形、火山長大、火山地下溫度提高、氣體冒出等狀態，都可以被觀察到。

東森新聞報導，最近陽明山國家公園一連好幾天山間噴出大量白色氣體，引發居民恐慌，擔心是地震或火山活動前兆，地點就位在七星山東南側、胡宗南公墓附近，山壁上留下燒焦痕跡，不斷冒出白煙。

東森新聞引述當地湖田里長曹昌正說，該處附近的石頭確實有硫磺煙燻發黑的狀況，芒草也枯黃，但他從小在這長大，一直都有這個噴氣口，只是近年少噴煙，天氣變冷才會噴煙，早就見怪不怪。

經濟部中央地質調查所 (以下簡稱地調所)則表示，調查人員現場勘查，既有的溫泉露頭沒有發現劇烈噴氣的跡象，沿著裂隙上溯調查也未見新生成的噴氣孔，研判並無新的爆裂口產生。

因七星山本身四周原本就有許多噴氣和溫泉露頭，大雨過後，因地下水位升高，會增加溫泉水量。或因天氣較為寒冷，使得熱氣容易凝結，就會發生類似冒氣現象，民眾所說的噴氣現象是局部且短暫。

地調所並補充，七星山為大屯火山群的其中一座火山，根據相關研究結果顯示，七星山最近的一次噴發是5500年前。而火山要噴發前會有明顯、多種的活動異常，並非只有噴氣現象。根據最近的微震、火山氣體及溫泉水質的觀測及分析數據均相當穩定，初步排除地震跟火山活動關聯性。