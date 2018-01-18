指台「去中國化」、「台獨」 陸委會批中國態度傲慢

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）中國的台灣事務辦公室（國台辦）發言人馬曉光昨（17）日於記者會中，指出台灣政府不接受九二共識，放任「去中國化」、「台獨」意識形態，持續挑動兩岸敵意，威脅台海和平穩定。台灣大陸事務委員會（陸委會）晚間則發布聲明，抨擊國台辦言論「不符事實」，並呼籲中國不要無視台灣的民意反彈，務實面對台灣（中華民國）存在的事實。

昨日再見陸委會與國台辦隔空交火，雙方皆稱自己為兩岸的和平穩定訴諸多番努力，且指責彼此為兩岸和平發展的阻礙。

針對國台辦指稱蔡英文政府「去中國化」，且台獨勢力鼓譟，陸委會於聲明中指出這是中國恣意指控，並表示中國仗勢自身的發展優勢，態度傲慢且無視台灣民意的反彈。

馬曉光在會中也表示，展望2018年兩岸關係，中國除了將貫徹「習近平新世代中國特色社會主義思想」和中國共產黨的精神，也將全面落實中國對台方針政策和決策部署，在堅持一個中國原則和九二共識的政治基礎下，反對和遏制任何形式的台獨活動。

對此，陸委會反駁，中國堅持並施壓台灣接受「其片面設定的一中原則與九二共識作為雙方互動的基礎，才是兩岸關係形勢複雜嚴峻的主要癥結。」

在面對記者發問時，馬曉光沒有正面回應中國進來對台灣軍事威脅提升、軍機軍艦頻頻近台等議題，堅稱中國的對台灣的政策方針沒有改變 ，且指出中國的軍事威脅要歸咎於台灣「日益猖獗的、形形色色的台獨」活動。

陸委會則表示，中國持續對台灣進行外交打壓及軍事威懾的手段，不僅威脅台海及區域和平穩定，更造成兩岸對立螺旋上升。

另外，馬曉光指出，未來兩岸關係取決於台灣是否接受九二共識，並且中國未來將增進與台灣認同九二共識、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體及人士的交流對話。對此，陸委會則回應，兩岸關係的和平穩定發展，是雙方共同責任。中國應排除「以我為主、以力服人」的舊思維，務實面對台灣（中華民國）存在的事實，尊重台灣的尊嚴與權利。