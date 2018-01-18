兆豐銀再遭美處份缺失罰8.57億　金管會說明

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）兆豐銀18日發布重大訊息，再因美國分行防制洗錢法令遵循缺失而受罰，金管會18日上午證實消息並回應。

金管會18日發布新聞稿指出，兆豐銀紐約、芝加哥、矽谷分行，因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國聯準會處分，這三家美國分行被裁罰共2,900萬美元（台幣8.57億），不過美方的裁罰內容文件中，對於兆豐銀行總行強化公司治理及對分行營運監督管理之努力，予以肯定。

金管會證實兆豐銀稍早的說法，表示處份係該行2016年遭紐約州金融署(NYDFS)裁罰後的後續，兆豐銀雖在各缺失面向擬定相關改善措施，並依規劃時程陸續完成多項改善計畫，且按月提報董事會監督執行情形， 惟因涉及人員聘用、資訊系統建立與調整等改善作業，並非一蹴可幾，仍需相當時間逐步推動，故NYDFS同意該行改善完成時程為2018年第1季。本次遭裁罰之主因係該三家分行於Fed檢查當時，尚未能完成所有改善措施，而有類似之作業缺失，而進行整體性處分 。

至於其它本國銀行在美分行之營運情形，金管會指出，目前有一家有防制洗錢作業缺失在改善中，其餘並無類此情形，但為整體強化本國銀行海外分行防制洗錢及法令遵循，已陸續推動多項措施，據此台灣已於2017年順利脫離亞太防制洗錢組織第二輪評鑑之過渡追蹤程序。

中央社則報導，美國聯準會17日以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家遭罰分行違反美國反洗錢防制或法遵等相關規定，對兆豐開出共2900萬美元的罰單。

金管會強調，未來仍將持續督促所轄金融機構及其海外分行，確實落實防制洗錢及法令遵循事宜，以健全金融機構業務經營，維持國內金融穩定。

兆豐銀行紐約分行2016年遭美NYDFS重罰後，金管會於同年隨後也對兆豐銀開罰新台幣1000萬元，檢討相關人員責任並解除包括前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿在內等六人職務，且未來五年不得回任金融界。針對兆豐銀行美國三家分行類似的缺失，金管會表示，如有必要，將視今年第一季後改善情形再辦理檢查及開罰。