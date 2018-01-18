史無前例 南北韓將共組冬奧比賽隊伍

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）南北韓在經過多次協商後，昨(17)日同意共組下個月平昌冬季奧運的一支比賽隊伍，並且將於2月9日當地時間上午六點的開幕儀式中，共舉統一旗遊行。這不僅是兩韓首次組成奧運比賽隊伍，也是睽違11年，兩韓再度於奧運高舉統一旗。此舉象徵兩韓邁向和平發展的重要第一步。

2002年，兩韓於南韓釜山所舉辦的亞運會(Asian Games)中，共舉統一旗的畫面。 (美聯社)

然而，根據美國《美聯社》報導，兩韓所達成的協議，仍須經由國際奧委會的批准才能落實。儘管如此，這已足夠顯示雙方具有達成和解的意願。在歷經北韓不斷試射飛彈、東北亞情勢緊張的一年後，兩韓能在平昌冬奧合作，著實為一大進展。

雙邊派出的代表團在北緯38度邊境協商的第三天，兩韓高層達成包裹式的協議。南韓統一部部長說，其中包括共組一支女子冰上曲棍球比賽隊伍、在開幕儀式共舉白藍色統一旗遊行等。

兩韓高層昨日在達成包裹式的協議後，形同為朝鮮半島的和平發展鋪路。 (美聯社)

南韓統一部也進一步公開相關聯合聲明，表示在2月9日平昌冬奧正式開始前，北韓的奧林匹克代表團將跨越戒備森嚴的兩韓邊境，入境南韓，先來趟「南韓之旅」。該代表團包括230名啦啦隊隊員，以及共30名的跆拳道等運動健將、媒體記者與政府官員。

另外，英國《衛報》也報導，在平昌冬奧開始前，兩韓也會在北韓的金剛山(Diamond Mountain)共同舉辦文化交流活動。雙方將推出非奧會選手的滑雪者，在金剛山上的滑雪度假勝地，一同訓練與交換意見。

2000年至2007年，南韓先後兩任前總統金大中與盧武鉉的「陽光政策」奏效，兩韓數度針對未來統一方向進行會談。2000年，金大中不僅與北韓前領導人金正日見面對話，使兩韓關係大幅升溫，金大中甚至因此獲得當年的諾貝爾和平獎。兩韓也因此能在同年的雪梨奧運會中聯合遊行，但仍未能共組比賽隊伍。最近一次兩韓一同在國際運動賽事中聯合遊行，則是2007年於中國長春所舉辦的亞洲冬季運動會。

昨日，主張重回陽光政策的南韓總統文在寅也說：「如果南北韓能組個聯合隊伍，與其他國家的選手一較高下，那將成為歷史上永久流傳的佳話，不僅感動我們自己，也會感動國際社會。」

有趣的是，根據《韓聯社》報導，南韓女子冰上曲棍球國家隊教練莫瑞（Sarah Murray）對此公開指出，在距離比賽不到一個月之際，決定要把北韓選手加到比賽隊伍中，恐將對南韓球員造成負面影響。她認為，隊上每個隊員都蓄勢待發、各司其職，對於這次比賽也躍躍欲試。臨時安插北韓選手，可能對原本辛苦準備的南韓選手不公平。另外，兩韓選手如何得以在短時間內培養出場上默契，也是莫瑞擔憂的其中一點。​

南韓女子冰上曲棍球國家隊教練莫瑞，對於北韓選手加入比賽隊伍一事，接受訪問。 (美聯社)

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