【踢爆】北市知名餐廳用保育類動物宴客　冰庫查獲山羌、野山羊屠體

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）林務局上月獲報，臺北市有餐廳疑似使用保育類野生動物為食材宴客。經蒐證取得搜索票後，內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊，與台北市動物保護處昨（17）日前往遭投訴的知名餐廳「彩蝶宴」現場查緝，當場於餐廳冰庫中查獲大量保育類野生動物屠體。

查獲的屠體，包括小山羌3隻、大山羌2隻、已遭肢解的臺灣野山羊頭、腳各1個、山羌頭2個。本次野生動物保育查緝行動，中央與地方政府緊密合作，全案將依違反「野生動物保育法」刑事案件作業，移送地檢署偵辦。



林務局昨(17)日說明，去（106）年12月5日下午接獲媒體轉通報民眾投訴，指出台北市彩蝶宴餐廳，​疑似烹煮穿山甲製作料理宴客，並提供該餐廳3月間晚宴菜單，菜單標明有「紅燒山羌肉」及「三杯穿山甲」等菜色。同日稍晚，農委會也接獲同案情資。

林務局隨即指示北市動保處，會同保七刑大立即查處，且因涉保育類野生動物商業性之非法獵捕、宰殺、買賣，屬刑事案件，相關人員立即連夜準備申請搜索票。

保七刑大與動保處人員於12月5日晚間11點趕辦完成筆錄簽認作業後，12月6日一早，保七員警立即前往臺北地檢署申請搜索票，守候至傍晚，惟最後法官認為案內提供的3月宴客菜單日期已逾時8月，未同意搜索。



圖為山羌。​翻攝官網

林務局表示，為補強本案相關事證，保七刑大與動保處會同林務局再約談檢舉人，釐清與補充相關細節，保七刑大並於蒐證期間，前後三次赴案件地點勘察周邊環境及規劃查緝行動。終於，警方在本月16日取得法院簽發搜索票，並於昨（17）日上午10:30由保七刑大第二小隊與動保處人員前往「彩蝶宴」餐廳進行搜查，當場在餐廳冰庫中查獲山羌及臺灣野山羊等保育類野生動物屠體。

林務局強調，商業性的保育類野生動物獵捕與買賣，會引發自然資源浩劫，政府會盡全力查緝遏止。本次行動查獲的臺灣野山羊、山羌分屬《野生動物保育法》公告的珍貴稀有及其他應予保育野生動物，依第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

圖為台灣野山羊。​翻攝官網

另依第35條規定，保育類野生動物及其產製品不得買賣，違反者，可依同法最高處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。



林務局也再次呼籲社會大眾，不吃、不買、不賣野生動物，若發現有販售保育類野生動物牟利情事，請立即向主管機關舉報，讓臺灣的野生動物生生不息，能永續繁衍於自然環境。