凍到睫毛變白了！俄羅斯零下67度　少女自拍睫毛立結霜

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）嚴寒天氣襲美紐約，跨年夜史上第三冷，俄羅斯同樣冷到爆，雅庫茨克地區周二甚至出現華氐零下88.6度（攝氐零下67度）超低溫。

根據美聯社，該區人口約一百萬，位於莫斯科東方，這裏常年寒冷，攝氐零下30至零下40度家常便飯，但周二（16日）氣溫下探攝氐零下67度，冰凍難耐，學校也不得不宣布停課一日，學童只能待在家避寒避免發生意外。

外媒與社群媒體流傳幾張照片，幾名當地女子在冰凍氣候中自拍，停頓僅僅幾秒拍照睫毛即結上厚厚一層霜，模樣逗趣。

在雅庫茨克地區的Oymyakon鎮一家國營電視台表示，當地太冰凍到自家溫度計（最低只能測到攝氐零下50度）也測不到底。在2013年，此處曾測得攝氐零下71度歷史低溫。

天氣冰凍連青壯年人也受不了而凍死。報導指出，上周末有五名男子乘一車至附近田邊巡視，但車子拋錨，五名男子被迫下車返家，結果其中有兩人就活生生在路上凍死了，另外三人則因穿得較暖而活了下來。

根據tripadvisor網站，雅庫茨克地區擁有多個觀光景點、博物館、及飯店，其中最著名、遊客評價甚高的旅遊景點為凍土王國（Kingdom Permafrost），洞穴內的美麗冰封世界有不同的冰雕展品與設施。

（圖片來源：美聯社）

三名女子在冰凍氣候中自拍，停頓僅僅幾秒拍照睫毛即結上厚厚一層霜（圖片來源：美聯社）

In Yakutia it's -65 C outside and locals publish selfies with frozen eyelashes. It looks like this: pic.twitter.com/QZn5JxaTML — English Russia (@EnglishRussia1) 2018年1月15日