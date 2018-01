凍到睫毛變白了！俄羅斯零下67度　少女自拍睫毛立結霜

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)嚴寒天氣襲美紐約,跨年夜史上第三冷,俄羅斯同樣冷到爆,雅庫茨克地區周二甚至出現華氐零下88.6度(攝氐零下67度)超低溫。

根據美聯社,該區人口約一百萬,位於莫斯科東方,這裏常年寒冷,攝氐零下30至零下40度家常便飯,但周二(16日)氣溫下探攝氐零下67度,冰凍難耐,學校也不得不宣布停課一日,學童只能待在家避寒避免發生意外。

外媒與社群媒體流傳幾張照片,幾名當地女子在冰凍氣候中自拍,停頓僅僅幾秒拍照睫毛即結上厚厚一層霜,模樣逗趣。

在雅庫茨克地區的Oymyakon鎮一家國營電視台表示,當地太冰凍到自家溫度計(最低只能測到攝氐零下50度)也測不到底。在2013年,此處曾測得攝氐零下71度歷史低溫。

天氣冰凍連青壯年人也受不了而凍死。報導指出,上周末有五名男子乘一車至附近田邊巡視,但車子拋錨,五名男子被迫下車返家,結果其中有兩人就活生生在路上凍死了,另外三人則因穿得較暖而活了下來。

根據tripadvisor網站,雅庫茨克地區擁有多個觀光景點、博物館、及飯店,其中最著名、遊客評價甚高的旅遊景點為凍土王國(Kingdom Permafrost),洞穴內的美麗冰封世界有不同的冰雕展品與設施。

(圖片來源:美聯社)

三名女子在冰凍氣候中自拍,停頓僅僅幾秒拍照睫毛即結上厚厚一層霜(圖片來源:美聯社)

In Yakutia it's -65 C outside and locals publish selfies with frozen eyelashes. It looks like this: pic.twitter.com/QZn5JxaTML