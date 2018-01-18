全球首本「八放珊瑚」圖鑑　涵蓋東沙環礁119種類

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）海洋國家公園管理處昨(17)日宣布，他們在今年終於出版了全世界第一本熱帶海域「八放珊瑚」的鑑種圖鑑，該書除了具備鑑定「八放珊瑚」種類的工具書功能外，更有豐富的「八放珊瑚」生態照片，是認識這種美麗海洋生物的首選書籍。

根據農委會網站介紹，​「八放珊瑚」都具有八隻羽毛狀的觸手，​包括軟珊瑚、柳珊瑚等。大多數的「八放珊瑚」成員，並不屬於造礁珊瑚，對於建造珊瑚礁的貢獻很小。只有藍珊瑚和笙珊瑚會堆積鈣質的骨骼，而被歸類為造礁珊瑚。

東沙「八放珊瑚」生態圖鑑封面。​​翻攝台灣國家公園官網 (海管處提供)

海管處昨在新聞稿中指出，一般要認識與瞭解這種以軟珊瑚為主要成員的「八放珊瑚」，較不容易，因為全世界「八放珊瑚」的專家屈指可數，相關的知識與技術較不普遍，參考資料也很少，使得要進行這類生物的調查研究及資料分析工作非常困難，更遑論出版專門的圖鑑書籍。

玫瑰棘穗軟珊瑚 ​ (海管處提供)

杯形肉質軟珊瑚​ (海管處提供)

不過海管處非常幸運能與全球少數的專家之一，任教於國立台灣大學海洋研究所的戴昌鳳教授，共同完成這項艱鉅的任務。

這本圖鑑透過戴教授30多年來，在珊瑚礁生物與生態系的調查研究經驗，耗費2年的時間，在廣大的東沙環礁海域，搜尋各種「八放珊瑚」的蹤跡，發現了119個種類，因此讓大家有機會更加瞭解這些生物，同時也為未來相關的研究，奠定了重要與深厚的基礎。

圖鑑內封面 (海管處提供)

海管處所轄的「東沙環礁國家公園」，位在南海北部，是海洋生物的重要棲息地，擁有豐富的珊瑚、海草、魚類、甲殼類、螺貝類等生物，是海洋生物多樣性的寶庫。

在這些多樣的生態環境與生物物種當中，「八放珊瑚」主要分布在東沙環礁外環礁北、東、南側，牠們擁有美麗色彩與姿態，有時點綴、有時成群，讓海中的珊瑚礁生態系充滿活潑的朝氣。

海管處希望藉由這本圖鑑，讓更多人認識這種風姿綽約的海洋生物，進而愛護海洋，關心我們的海洋。

美麗的紅扇珊瑚​ (海管處提供)