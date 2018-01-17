2017年台東縣觀光旅遊人次創新高 伯朗大道最受青睞  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）台東縣政府針對縣內主要觀光景點遊客人次統計顯示，2017年全年遊客人次計7,704,981人次，較2016年同期同景點人次比較成長4.69％，創歷年新高，其中2017年7月份單月首次突破1百萬人次，而主要觀光景點中，最受歡迎景點前三名依序為伯朗大道、鹿野高台、三仙台風景區。

而2017年成長率前三名的月份，依序為10月、８月及7月，進一步分析主要原因， 1０月份「2017國慶煙火」首度在台東舉行，台東縣內舉辦包括「2017雙十國慶熱氣球光雕音樂會」、「2017要你一起089音樂會」等一系列活動，以及與住宿業者合作推出「106年度雙十煙火熱氣球暨淡季旅宿行銷計畫」，成功帶動周邊觀光，讓原本為台東觀光淡季的10月人次比2016年增加188,324人次，主場地台東森林公園也較去年單月同期成長116.16%；另外，7、8月原本就是台東觀光的旺季，以暑假舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」為例，去（2017）年暑假期間受颱風影響小，氣候也相對穩定，加上暑期活動數較2016年多，因此帶動7、8月整體遊客數提升。





來台東陸客（團客）統計人次部分， 2017年全年陸客團客人次計688,792人次，相較2016年雖減少37.50%，但從移民署統計2017年(1-11月)來台陸客各類交流人次以觀光類之「第一類觀光(團客)」及「個人旅遊（自由行）」比較，自由行旅客成長高於團客約29.96%，從數據顯示也反映出目前旅客仍以國旅為主。



台東縣政府交通及觀光發展處表示，台東2017年以慢活城市魅力與擁有豐富自然風光獲得國際知名旅遊網站Booking.com推舉為「2018 年10大新興旅遊城市」之一，緊接著2018年農曆春節即將到來，旅客可以開始規劃趁著連假期間前往台東旅遊，無論是看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車暢遊都非常適合全家大小前來體驗，到台東不妨放慢腳步，細細品味台東之美。