寒假春節農遊趣 賞花及採果資訊報你知  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）寒假及農曆春節期間，除了花東花海外，正值宜蘭金棗、苗栗草莓、臺中柑橘等採果農遊好時節，另外南投花卉嘉年華、屏東熱帶農業博覽會等各項活動也逐步展開，適合全家大小一起出門踏青，來一趟舒緩身心的農村體驗之旅。



花東花海 縱谷、海岸景觀名勝登場

農委會表示，花東冬季的油菜花和波斯菊，是每年休閒景觀的重頭戲，該會林務局在大農大富平地森林園區，營造近11公頃的花海景觀，區內地勢平坦，適合全家大小一同到訪。另外在花蓮富里及台東池上、關山、卑南、成功等地，該會亦輔導設置花海與可食地景，搭配在地人文風貌更顯特色，如關山鎮農會自去(106)年起，在「米國學校」連續十個週末辦理穀倉音樂季，並推出結合在地特色店家及周邊近30公頃向日葵花海的「花現關山小確幸」活動。富里鄉農會羅山展售中心每週六、日在花海旁設有農民市集，最適合民眾邊賞花邊採購在地小農的新鮮農特產品。



親子賞花、摘菜、採果趣 把握最佳遊賞期

除了花東花海，宜蘭金棗季將持續到2月底，枕頭山休閒農業區內有多家農場可體驗採果，另外在北關休閒農場、頭城休閒農場、橘之鄉形象館及礁溪鄉農會湯戀物產館等處，也能品嚐金棗料理或採購特色伴手禮與親友分享。苗栗大湖草莓季將持續到3月底，共有數十家各具特色的草莓園可供遊客採摘草莓，體驗草莓相關DIY活動，還能順遊苗栗薑麻園休閒農業區、馬那邦休閒農業區及黃金小鎮休閒農業區。現正適逢柑橘產季，二月底前可到臺中豐原、新社、東勢等區的果園體驗採摘柑橘。

此外，南投花卉嘉年華已於106年底熱烈展開，該活動將持續到2月底，「跟著花兒去旅行」也在各鄉鎮花區陸續接棒。屏東2018熱帶農業博覽緊接著在2月3日熱鬧開幕，現場規劃奇幻瓜廊、可可情人館、水果公園、食農體驗等14個主題區，歡迎民眾攜家帶眷前往探索。