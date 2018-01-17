2018平昌冬奧中華電信MOD華麗呈現

今年的過年假期，充滿濃濃冰雪運動風！2018平昌冬季奧運即將 盛大展開，從2月9日至25日，為期17天的精彩冰上競技， 鎖定中華電信MOD「冬奧專區」，由愛爾達體育2、3台超過20 0小時HD高畫質轉播，並有冬奧史上第一次4K超高畫質精選賽事 VOD，讓您感受冬季運動的震撼魅力。

最華麗的滑冰名將頂尖對決、最刺激的冰場競速， 您不容錯過的冬奧精采賽事，都在中華電信MOD！

無論冬奧、夏奧，只要是「奧運」賽事，必定為全球關注焦點。 尤其冬季奧運雪白鏡頭令人耳目一新，直擊畫面的力與美， 同時透過主播經驗豐富解說，讓觀眾迅速拉近與冬季運動的距離。 本次MOD愛爾達體育2台、愛爾達體育3台轉播超過200小時、 競速滑冰花式滑冰有舵雪橇…等11大賽競賽項目，並首次以4K超 高畫質VOD呈現精選賽事，國際最高水準製作，中華電信MOD邀 您一起感受季運動的壯闊與美麗！

2018平昌冬季奧運，台灣目前共有黃郁婷、宋青陽、 連德安等三位選手獲得參賽資格。「滑冰公主」 黃郁婷從滑輪轉戰冬季奧運的正式項目競速滑冰兩年有成，一共獲得 500公尺、1000公尺和1500公尺三張門票， 生涯首度站上冬季奧運的舞台；「排灣族冰戰士」 宋青陽獲得競速滑冰男子500公尺參賽資格；而「雪橇王子」 連德安則都將連續第二度征戰冬奧，經過四年的累積淬鍊， 兩位台灣健兒也期盼用更純熟的表現突破自我。為中華健兒加油， 敬請鎖定中華電信MOD！

中華電信MOD過年不打烊，除了冬奧之外，還有天天「美國職籃N BA」、「UEFA歐冠足球16強淘汰賽」、「BWF世界羽球巡 迴賽」及「PGA美國職業高爾夫巡迴賽」等多元賽事直播， 用滿滿的國際賽事讓您度過一個充實假期，若您年假想到外頭走走， 又想收看冬奧精彩轉播，亦可利用Hami Video的行動影音APP收看，讓您走到哪、看到哪， 精彩賽事不錯過！