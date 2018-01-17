中華電信升級基礎數位建設 打造醫療新紀元

中華電信董事長鄭優今(1/17)日參加衛生福利部中央健康保險署主辦的「雲端調閱_無遠弗屆_分級醫療新紀元記者會」，宣布中華電信積極配合「健保雲端調閱」政策完成寬頻網路升級，未來也將透過持續投入數位基礎建設，加速國內醫療雲的成形，使全民照護網絡更健全。中華電信董事長鄭優表示：「中華電信透過領先的資通訊技術，持續對民眾醫療品質的提升盡一份心力，以增進全體國民健康，能夠協助健保政策的推動，本公司更是與有榮焉。」

中華電信已成立專案辦公室協助地區醫院以上，且有參加「醫療檢查影像上傳類」申請者，立即完成「健保雲端調閱」之網路升級，未來將再整合醫療周邊資訊商，使基層特約診所皆可查詢健保署所提供相關資源，使全民照護網絡更健全。中華電信也規劃與醫療周邊資訊商合作，協助2萬多家基層診所進行HIS (Healthcare/Hospital Information System，醫療資訊系統)的版本升級作業，滿足各項醫療檢查影像調閱、轉診作業與落實分級醫療等服務。

中華電信將秉持「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」的理念，持續於國內投入大量資金、建置相關基礎建設，協助國家的數位經濟蓬勃發展，透過寬頻網路、雲端與資安服務等，持續建設偏鄉、山地、離島之電信服務，提供一個安全可信任的資通訊環境，以利健保署推動在地就醫、分級醫療及無遠弗屆的醫療服務。