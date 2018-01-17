學幼童乘車安全不放假  期末學幼童專用車擴大聯合稽查

新北市學幼童車聯合稽查小組(交通部公路總局臺北區監理所、新北市警察局及教育局)於昨(16)日下午4時至鶯歌區鶯歌國小實施學生交通車及幼童專用車擴大聯合稽查，本次稽查加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限等，藉以保障學幼童的乘車安全，本次共計攔檢14輛學幼童接送車輛，其中6輛違規，違規情形為2輛補習班車輛未核備(罰鍰各6,000元)、1輛補習班車輛超載(罰鍰3,000元)、1輛補習班車輛滅火器逾期(通知參加臨檢)、1輛幼童車載送7歲以上國小學童(罰鍰3,000元)及1輛幼童車輪胎胎紋不足(通知參加臨檢)。針對上述違規情形，稽查人員依照道路交通管理處罰條例相關規定處以罰鍰並要求改善。

新北市政府教育局辦理學生交通車及幼童專用車稽查頻率為全國之冠，每周至少安排3至4次稽查，統計106年1月1日至106年12月31日止，依據本市學幼童接送車輛聯合稽查統計資料顯示，路邊臨檢共計174次，其中查獲22輛違規幼童專用車、37輛違規補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及未經本局核准備查，另幼童專用車常見違規樣態為違規載送7歲以上學童、超載及滅火器逾期。

為確保學幼童乘車安全，教育局籲請家長共同檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，並提醒業者加強車輛之管理，教育局亦將持續進行課後接送車之臨檢與稽查，以共同為學幼童乘車安全把關。