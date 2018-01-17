中華電信「果」真不同凡響買新機最高省6,500元

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中華電信看好手機全螢幕、大尺寸趨勢，提供多項優惠獨家贈禮，即日起至2018年2月28日止，購買SAMSUNG Galaxy Note8/S8/A8系列，獨家贈送美拍充電組；購買中華電信獨賣OPPO A75s，搭配指定資費，中華客戶獨享登錄送OPPO 隨行杯、週週再抽Panasonic咖啡機。即日起至2018年1月31日止，購買HUAWEI Mate10，獨家送掀蓋式皮套和TESCOM吹風機。此外，購買HTC U11 / U11+系列，登錄就送HTC x MAYDAY夢想背包！不論是購買Apple還是Andorid新機，即日起至2018年4月1日止，只要搭配大4G方案1,399元以上資費，再享FOX+首年免月租優惠，一手掌握最強影音娛樂。中華電信超多獨家贈禮，優惠應有盡有！

中華電信「果」真不同凡響，為滿足客戶對iPhone X的購機需求，中華電信超過540家iPhone門市開放現貨販售，同步帶動「不同凡想之旅」活動熱度。感謝客戶支持，中華電信今宣布加碼推出iPhone限定刮刮卡抽獎活動，即日起至2018年2月28日止，購買iPhone全機型客戶，都有機會抽果粉最愛的犀牛盾防摔邊框保護殼，上網登錄還可再抽限量iGift好禮與免費美國行。第二波2,500名iGift得獎幸運兒已於2018年1月15日抽出，活動即將進入尾聲，果粉趕快來試手氣！計畫在年前換機的果粉，iPhone 7 256GB、7 Plus 256GB下殺優惠至2018年1月31日止，要搶要快！中華電信照顧客戶面面俱到，快趁年前辦新機、享好康！