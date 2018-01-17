中國兩會加持 A、H股可望續強

2018元月以來，A、H股表現強勁，短線雖面臨反壓區留意震盪風險，但整體第一季格局上行氣勢不墜，尤其中國將於3月初召開人大、政協兩會，市場預期人事佈局穩定後的政策試點利多將浮出水面。富邦香港H股正向兩倍ETF經理人楊貽甯指出，觀察歷史資料，2000年以來中國兩會前後1個月，A、H股有7~9成機率上漲，而在兩會召開後1個月內，H股表現多優於A股，加上第一季A、H股震盪向上機率高，建議可視市況逢低擇機布局或加碼。

2018開春以來中國A股及H股皆一反2017年相對全球落後的漲勢，其中恒生國企指數更自2017年12月底起連續13個交易日皆以上漲作收，漲幅達10%。楊貽甯持續看好香港H股第一季表現，主要有四個原因。第一，產業龍頭續強，觀察恒生國企指數，前幾大成分股皆為各產業龍頭，擔任撐起港股盤勢要角；第二，相較其他市場，香港市場較為陸企熟悉，在滬港通、深港通後，北水南下資金續流入。第三，儘管全球股市普遍上漲，但港股估值較低，易受外資青睞、配置；第四，國企指數主要權值股預計於3月下旬密集公布年報，目前為財報空窗期有想像空間。加上大陸兩會將於3月初召開，數據顯示，兩會前夕股市表現漲多跌少。

楊貽甯進一步指出，兩會期間一般都在3月初，觀察2000年以來的兩會前夕，股市表現漲多跌少，18年之間A股只有2年下跌、H股只有5年下跌，因此，在2月底前股市應暫無明顯利空因子，且為業績空窗期，可能有春季躁動行情，也就是俗稱的作夢行情，預期市場看漲加溫下，場外資金入場意願增強，技術面上多頭格局未改，建議偏多操作。加上近期銀行、地產表現仍佳，外資資金續入，以及中國南向資金持續湧入的影響，短線上H股表現可望相對於A股更好，整體資金行情仍持續，繼續看多H股，在H股漲勢拉抬下，相信對於A股漲勢也有催化效果。