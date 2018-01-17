2018年美國稅改之後的政策行情

美國參、眾兩院在去年耶誕節前通過稅改方案，隨著川普總統簽署後，此法案大部分條款都自今年1/1開始實施。而川普在稅改案後，將於2018年1月底前公布1兆美元基礎建設計畫的詳細原則性文件，包括更新道路、橋樑、機場等公共工程，預期未來包含工業、運輸、電信服務等次產業的基礎建設類股將有一波政策行情。富邦證券表示，推行基礎建設將可望帶動美國長期經濟展望，並達到擴大內需的目標，因此，投資人可關注基礎建設類股、以內需市場為主的美國小型股及其ETF表現。

圖說: 2016~2025年美國基礎建設資金需求及缺額

根據美國土木工程師協會的估計，從2016年至2025年美國基礎建設所需經費為4.6兆美元，其中資金短缺為2兆美元，等同於每年需額外投入2,000億美元來彌補資金缺口，占每年GDP比例約1%左右。其中以交通運輸、能源電力和飲用水為例，若是沒有每年增加投資1,570億美元在這三項領域，直到2025年時，美國將因為交通延遲、停電、缺漏水問題使企業額外花費1.2兆美元、家庭額外花費6,100億美元，同時將對於GDP與企業銷售額消費的潛在影響，分別估計為3.9兆、7兆美元，也影響到美國約500萬個工作機會，約占勞動力比例3%。

圖說: 2016美國公共建設民間及政府投資比率

美國有400萬英里道路，每年承載車輛3兆英里的里程數，許多高速公路、橋樑也早已老舊，許多過去的工法經過新時代的檢視，發現有潛在的結構缺陷危險。美國橋樑有11% 具有結構缺陷，亟需重建，此外，有14%橋樑的交通流量早已超過當初設計時的承載量。美國交通部「成長美國：關鍵投資高速公路與橋樑」（GROW AMERICA: Making critical investments in highways and bridges）報告中統計，光是修繕高速公路與橋樑，就需要 8,082 億美元經費。

醫改、巨幅減稅與大規模基礎建設並列川普總統選前三大政見，儘管基礎建設在川普上台一年後才出台，但如果能順利推動，對美國長期經濟展望仍是利多。彭博資訊報導，官員透露，白宮已大致完成計畫，川普最近正在審閱，原則是聯邦政府10年間至少投入2,000億美元，各州、地方政府及民間部門至少分擔8,000億美元。這些聯邦資金將投入四大領域：第一，對各州及地方撥款，以本身完成籌資者為優先；第二，對偏鄉地區給予定額撥款；第三，提供聯邦貸款計畫；第四，對「轉型類」工程撥款，例如高速鐵路計畫等。

圖說:標普全球基礎建設指數近一年走勢圖

麥格理基建與不動產公司認為，基建計畫可望2018年實施，因為所有政治人物都支持基建投資，計畫中的各項獎勵措施「將使各州、地方及民間部門釋放出數千億美元資金」。美國貨幣政策趨緊、升息趨勢雖延續，但2018年全球經濟將持續增溫，有利於推動基礎建設類股表現。環保及空汙趨勢推升再生能源發展，再生能源將對輸電及配電網路帶來改變，也帶來商機。同時，電網數位化趨勢讓過去傳統電廠集中式且單方向的傳輸系統，轉為去中心化的電力輸送模式，尤其歷經2017年加州野火事件及颶風，凸顯強化傳輸與配電網絡資本投資的重要性。另外，交通基建業者、電信塔也是基礎建設相當熱門題材。

富邦證券表示，在相關基礎建設的ETF以iShares全球基礎建設ETF（IGF）的資產規模最大，且發行時間亦最久，但該檔ETF約60%的股票配置在能源及公用事業類股，且美國股票的配置僅投資組合的38%，因此與美國基礎建設的推動關聯度不是很高。因此，包含美國施工機具、工具的公司（Caterpillar、Deere）、工程顧問（AECOM）等的SPDR工業類股ETF（XLI）是投資人投資基建計劃的另一選擇。另外較晚發行而更貼近美國基建計畫的ETF如PAVE或是工業╱耐久財類股ETF的FRX也是可以受惠基礎建設推動的相關ETF。而GRID則是以電力基礎建設為主題的相關ETF。

除了基礎建設相關產業外，整體而言，由於川普加強基礎建設政策的最終目的即是要達到擴大內需，對於以內需市場為主的美國小型股而言，也將是主要的受惠者之一。富邦證券表示，在1999年至2016年的18年間，便有14個年度是小型股表現優於大型股，而在未來規劃以基礎建設來帶動美國景氣的環境中，更能期待伴隨小型股帶來的亮眼表現，相關類股ETF也值得投資人持續關注。