「新加州」宣佈獨立 要成為美國第51州

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）又來了，「新加州」(New California)運動。近年來「新加州」運動的提倡者動作頻頻，卻不大受到外界關注。這次，提倡者於週一(15日)，提出了「獨立宣言」，要求將新加州獨立成美國第51州，立刻引起社會關注，登上美國各大媒體頭條新聞版面。

「新加州」團體不僅創立官方網站，在臉書也有粉絲專頁。該團體在其粉絲專頁上寫道：「新加州是一個要從原本獨裁殘暴、無法治可言的加州，另外獨立出來，並行使憲法賦予我們的權利。」

該團體表示，加州鄉村地區因沿海地區的超高收入，也被迫繳納大量不合理的稅金。另外，加州州政府所制定的法規繁雜，一黨專政，讓部分加州州民相當不滿。

因此，該團體於週一發表聲明，宣布由加州鄉村郡組成的新加州獨立，讓富裕繁榮的沿海郡仍留在加州。

根據美國《今日美國報》（USA TODAY）報導，身為新加州創辦人之一的李德(Reed)說：「在我們獲得自治權之前，我們得向外界展現我們自治的能力」。

他們希望獨立的夢想能實現，最終與沿海的加州郡分道揚鑣，成為美國第51州。

另一名新加州創辦人李德（Tom Reed）說，他們在獨立自主前，必須先證明能管好自己。

儘管夢想與現實差距一大截，外界也對此抱持懷疑態度，但李德表示他們堅持要實現建州夢。事實上，他們現已自組委員會和郡議會代表，但在正式推動州立法之前，仍需要10至18個月的時間，準備前置作業。