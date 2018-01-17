食藥署啟動年節食品稽查專案 年前公布結果

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）隨著農曆年腳步越來越近，過節的年味也越來越濃，不管是市場或是賣場等商家已開始擺設年節應景商品，因此食藥署自106年12月1日起，執行「107年度年節食品稽查專案」，本次專案重點涵蓋：

一、網購年節應景食品製造業者稽查：由於近年來消費型態改變，網路購物風氣盛行，規劃就以此方式販售產品之食品製造業進行查核，包括是否依法辦理食品業者登錄、食品添加物使用及管理、食品良好衛生規範準則(GHP)、廢棄物處理、產品標示查核、抽樣成品或半成品檢驗衛生標準，另亦查核業者是否符合食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約應記載及不得記載事項等。

二、年節食品販賣業稽查暨抽驗：稽查常見年節食品販售業等各式通路，業者是否依法辦理食品業者登錄、販售場所是否符合食品良好衛生規範準則(GHP)、販售之包裝及散裝食品標示，並抽驗產品進行各項衛生標準檢驗。

三、食品物流業冷凍冷藏運輸車查核：食品經製作後，從配送出貨端至消費者手中期間之運送保存，攸關食品安全及衛生品質，將查核食品物流業運輸車是否符合食品良好衛生規範準則(GHP)規定，其儲放櫃清潔衛生維護、冷藏冷凍溫度是否符合規定等。

食藥署已聯合地方政府衛生局積極配合執行本項專案，專案執行結果將於年節前陸續公布。除此之外，食藥署也提供民眾有關年節食品安全系列網路資訊，包含食品藥物消費者知識服務網，可查詢衛生機關稽查結果，巧烹時鮮安心-優良廚師年菜食譜，以及定期發行藥物食品安全週報，均能以手機掃描QR code上網瀏覽查詢，供民眾消費參考，安心過好年。