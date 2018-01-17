醫美爭議多 年前進場維修注意「六要三不」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）剩下不到一個月就是農曆春節，醫美機構紛紛推出各種整形、微整形醫美療程吸引民眾，民眾也期待在年前藉由美容醫學讓自己年後煥然一新。台北市政府衛生局提醒民眾做一個理性又聰明求醫者，切勿成為醫療爭議的受害者，另外，衛生福利部已規定未滿18歲之青少年，不得施作非醫療必要之美容手術項目，家長和未成年學生需特別注意。

北市衛生局表示，各種整形、微整形醫美療程皆是醫療行為，並非購買商品消費行為，「不滿意退費」的一般商品消費行為並無法在醫療行為一體適用，其就診程序與一般就醫流程相同，應由醫師親自診察後由醫事人員執行療程，若是由諮詢師或美容師解說療程則不符合醫療程序，且醫療行為具有醫學極限性、不確定性，加上美是主觀的認知標準，臺北市衛生局呼籲民眾，選擇美容醫學機構療程時，多想想、多問問、多看看，要注意「六要三不」，保障自身權益。

一、「六要」：(一)要檢視醫療機構開業執照。(二)要檢視醫師執業執照。(三)要充分與醫師溝通想要改善的部位。(四)要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果。(五)要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本。(六)要要求開立收據。

二、「三不」：(一)不要相信「全國第一」、「全球獨創」等誇大用語。(二)不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動。(三)不要預付訂金，預購療程。

此外，台灣整形消費者不僅越來越多，年紀也越來越輕，由於青少年發育未成熟，為了避免任何侵入手術影響日後發育和容貌變化，因此衛生福利部規定從103年2月26日起，醫師不得對未滿18歲之青少年施作以下九種侵入性醫美手術項目，包括：眼部整形、鼻部整形、植髮、抽脂、削骨、臉部削骨、顱顏重整、拉皮、胸部整形(縮乳及隆乳)。

北市衛生局再次呼籲民眾，不要被天花亂墜的廣告和五花八門的行銷手法所影響，要注意「六要三不」原則，並保留收據等相關事證，以降低醫療消費風險並保障自身權益。民眾如對美容醫學有相關疑問，臺北市衛生局網站美容醫學專區（網址：https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid= 726）載有法令及衛教供民眾參考查詢。