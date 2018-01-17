解密 500年前阿茲特克文明滅絕的真正原因

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）1545年，位於現墨西哥的阿茲特克(Aztec)帝國的人民因傳染病肆虐，出現高燒、頭痛，甚至從眼、鼻、嘴流出血的症狀。一旦遭此病傳染，3至4天後將難逃死劫，而這正是阿茲特克文明的滅絕的主因之一。

阿茲特克文明為美洲最興盛的古文明之一。 (翻攝 Flickr)

根據英國《衛報》報導，在短短15年內，估計1千5百萬名阿茲特克人，也就是約八成當時的阿茲特克人死於「cocoliztli」傳染病，間接造成帝國滅絕。而此種傳染病究竟為何病，成為這500年來世人相當感興趣的謎團。

阿茲特克帝國最興盛時期的版圖。 (維基百科)

週一(15日)，德國杜賓根大學(the University of Tuebingen)的科學家指出，他們發現「cocoliztli」傳染病是16世紀中葉，歐洲人登陸美洲時，所帶給當地人的眾多傳染病的其中一種。而這種傳染病致死率最高，導致大量人類集體死亡。

從一座埋葬當時死於「cocoliztli」傳染病死者的大型墳墓中，科學家利用出土的骷髏DNA抽絲剝繭，之後研究發現，此種傳染病即為俗稱的「黑死病」(Black Death bubonic plague)。

阿茲特克的骷髏牆。 (翻攝 Flickr)

杜賓根大學的研究團隊也發現，該次肆虐美洲的黑死病，主要病菌是沙門氏菌（Salmonella）。由於當時衛生設備與觀念並不如現代發達，沙門氏菌可輕易經由受感染的食物、水，與來自西班牙的牲畜傳遞，進而導致人類史上如此嚴重的文明滅絕事件。

事實上，早在14世紀，黑死病已席捲整個歐洲，釀成2千5百萬人死亡的悲劇，大約是當時歐洲人口的一半。

西班牙殖民者在16世紀中葉，踏上美洲陸地後，隨即使黑死病肆虐美洲。黑死病當時不僅擴及整個現在的墨西哥，甚至連瓜地馬拉都難以倖免。