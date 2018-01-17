臺灣菜市場文化長征法國　安古蘭國際漫畫節亮相

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北採訪報導）安古蘭國際漫畫節即將於1月25日至1月28日盛大登場，今年，臺灣館將第七度遠赴法國參展，將臺灣的菜市場、夜市以及市集文化帶到漫畫城鎮之中，並以「市集聚落：臺灣漫畫的多元耕作產銷」為主題，將市集元素融入台灣館攤位，為歐洲讀者帶來耳目一新的臺灣。

近年來，除了原本就迷人的傳統市場、夜市，各種文創市集如雨後春筍般出現在城市中。有以音樂演唱為主題的「簡單生活節」；結合懷舊老物的「老物再生市集」，更不用說每年吸引大批人潮的各是漫畫展。

今年共有十二位漫畫家前往安古蘭漫畫節，可說是近年最盛大的一次，其中參展漫畫家包括去年甫獲得金漫獎首獎的阮光民(Ruan Guang-Ming)老師，以及獲「日本国際漫画賞」銀賞的SALLY老師。

值得一提的是，本屆共有兩位台灣漫畫家入圍20強，「數位漫畫比賽」（le Challenge Digital），本屆入圍十強名單中，就有四位是台灣漫畫家，可說是近年台灣漫畫家入圍安古蘭漫畫競賽人數最多的一次，可見漫畫家實力堅強創作能力豐沛。

文化部表示，為培植臺灣漫化產業，全台首座漫畫基地將於年中開幕，將作為台灣漫畫創作交流、跨界媒合及展示行銷的場所，除此之外，為搶救台灣過去輝煌的漫畫史料真籍，文化部與台中市政府合作成立國家漫畫博物館，期待結合資源，並ㄧ同保存、展示及推廣台灣原創漫畫。

安古蘭國際漫畫節為歐洲歷史上最悠久的漫畫展覽，1974年1月起每年在法國安古蘭舉辦，與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節。此漫畫節是世界第三大漫畫展覽、歐洲第二大漫畫展覽，規模僅次於日本東京都的Comic Market與義大利托斯卡尼盧卡國際漫畫節（Lucca Comics & Games）。