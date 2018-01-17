「不為北極熊，為自己」   下一代的生存在哪裡(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Myers提到「星球健康聯盟」(Planetary Health Alliance)，這是一個逾70所大學、非政府與政府組織、研究機構和其他團體組成的國際聯盟，透過教育、專案、溝通探討星球健康議題，並試圖影響政策。Myers說，這個聯盟就是這領域的集合體，「我們試圖成為領域的中心以幫助其他人找到彼此，連結研究社群、將科學帶進政策，因為這已不再只是科學議題，而是真實應用在生活上。」

前情提要：「不為北極熊，為自己」 下一代的生存在哪裡(上)

聯盟成員發起了多項專案，包括海外漁業管理、與外國政府合作以了解環境決策的健康影響。例如他們曾展示給印尼政府有關火災引發的健康危害，特別是土地使用政策最終將如何影響健康；又或是另一個組織Upstream Alliance曾試圖在撒哈拉以南、血吸蟲病肆虐的水生環境裡復育一種蝦子品種以改善當地人體寄生蟲問題。Sokolow表示，「透過重建生態系與醫療藥物雙管齊下，對於降低疾病能達到更好功效，而不只是預防。」

為了能有效整合研究團體，並尋找協同合作的解方，Sokolow和其他團體也開始分析在地與區域性、對於人類健康有直接影響的現存數據，她說，「我們希望能將這些具體案例放在真實世界下檢視，綜合分析出如何精進21世紀的星球健康。」

Myers表示，除了個別專案，教育也是轉變的關鍵要素。「如今已有關於星球健康這領域的校園課程，第一次開課是在哈佛大學大學部與研究所，教授科學的跨學科本質以及其與社會之互動是很棒的方式。」

在McCarthy離開國家環境保護局後，致力於氣候變遷的研究，至今也仍在擔心氣候科學的觀念仍不為世人接受，「我們何不將這議題變得更為個人化？與個人生活、我們的下一代有關，這樣人們才會真正關心。」她補充道，「我們需要突破，如果不做些什麼，星球健康對人類生存已是極為重要且真實的威脅。」