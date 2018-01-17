超高CP值的2018澎湖灣沙灘路跑即日起報名

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處所主辦的「澎湖灣沙灘路跑嘉年華活動」將於今（107）年4月14日(六)下午四點於澎湖縣湖西鄉「隘門沙灘」鳴槍起跑，活動共分為12公里、6公里競賽組及3公里健走組，報名期間為即日起至3月5日止，主辦單位除準備了超高CP值選手報名禮外，賽後還規劃了特色市集、在地美食和賽後音樂會，與賽選手每位可獲得完賽禮新臺幣150元票劵自由選購，同時與「海角七號」范逸臣及梁一貞等歌手共聚隘門沙灘搖滾吶喊。

除150元園遊劵外，超高CP值選手報名禮(12公里、6公里組)包含SUPERACE運動背心與短褲、運動毛巾一條、夾腳拖鞋一雙、以及澎湖灣沙灘路跑紀念御守。

此路跑活動為「2018海灣旅遊年」及「世界最美麗海灣組織 2018年國際年會in澎湖」的熱身活動，整合海灣沙灘路跑、風箏表演、水域活動體驗、社區創意市集及音樂會等活動，型塑海島風情的旅遊意象與浪漫氛圍。

緊接著海彎路跑，4月19日為眾所期待的「2018澎湖國際海上花火節」正式宣告開始，也為今年澎湖國際海灣觀光季揭開第一波熱潮。

澎湖灣沙灘路跑活動宣傳記者會於週三上午於交通部觀光局旅服中心舉辦，記者會特別邀請超馬好手林義傑，歌手梁一貞擔任活動代言人，兩位都是路跑好手，相約共同挑戰澎湖灣沙灘路跑賽事。

「澎湖」為世界最美麗海灣組織會員，擁有豐富的觀光元素－陽光、沙灘、碧海、藍天之美景及石滬與玄武岩地景，深具國際級的條件與水準，其中以「隘門沙灘」最具觀光魅力，澎管處以美麗沙灘之海洋特色等元素，整合規劃出優質健康戶外運動，營造「海灘遊憩」與「浪漫音樂」之觀光魅力與熱度。

澎管處表示，期透過活動舉辦結合賽事行程，融入社區套裝體驗，邀請選手參賽之餘參加並搭配有旅行社機+酒行程供民眾挑選參加，探索體驗澎湖在地之美，三天兩夜的行程只要NT$4,699起。

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(照片由觀光局提供)