蘋果雲「雲上貴州」入虎穴　台教授抵制拒用

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）過去外國政府若想取得 iCloud 私人數據，都必須花費非常長的手續以及美國法律程序，可能還不見得拿得到。媒體日前報導，蘋果公司（Apple Inc.）竟然將中國區用戶的iCloud營運轉移至一中國國有企業「雲上貴州」，引發爭議。台灣民眾擔心自己資料是否也被「當成中國地區的一部份」而交給雲上貴州而有外洩疑慮，更有教授表示拒用蘋果產品。

自由時報報導，國立成功大學電機系教授李忠憲以停用付費的iCloud作為抗議，將備份資料搬到他處。李忠憲表示，中國有網路安全法，這是個怎樣的國家，大家都知道，而資安原本就是一種信任關係，蘋果和中國密切合作，應會影響很多人使用iPhone的意願。

雖然蘋果不斷強調安全性不打折，還是讓不少用戶害怕儲存的照片、影片、文件與備份等等會輕易外洩。知名科技部落客「蘋果仁」就教一招簡單判斷方式，看自己存在iCloud的資料是否被交給「雲上貴州」。

首先，先進入這個網址：https://www.icloud.com/optout，進入後點下方紅框處的「於2018年2月28日起停用 iCloud」，之後再進入iCloud登入帳號，如果畫面出現「您用於 iCloud 的 Apple ID 之國家或地區並未設定為中國…」字樣，代表資料未轉入雲上貴州。

另外，蘋果客服人員回應國內其它媒體表示，目前所知僅有中國大陸的客戶會受到影響，目前儲存台灣iCloud資料的伺服器都是在美洲。