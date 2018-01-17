(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近正夯的「虛擬貨幣」，不只讓人們買東西更方便，更受到許多投資客歡迎，儼然是當紅炸子雞。但是，例如南韓等國家，開始試圖加強對最大宗虛擬貨幣----比特幣，做出限制，打擊市場對比特幣的信心。另外，日本媒體更報導，比特幣帶動的虛擬貨幣風潮，可能造成市場充斥過多虛擬貨幣，導致「骨牌效應」，使市場價格崩盤。

《日本經濟新聞》報導，比特幣在本（1）月7日到9日，市值蒸發了3分之1，而罪魁禍首恐怕是「替代貨幣」（altcoin）。「替代貨幣」是指比特幣以外所有虛擬貨幣。長期關注虛擬貨幣市場的京都大學教授岩下直行也直言，沒有看過這樣骨牌全倒的情況。

報導指出，比特幣經常被用來當成「替代貨幣」交易的保證金，因此易受到「替代貨幣」市價波動影響。雖然隨著期權等衍生性金融商品出現，讓比特幣市場規模擴大，但仍遠遠低於國家貨幣的規模，因此容易受到大戶進出市場的影響。

另外，《日本經濟新聞》分析，自動化交易軟體，恐也是造成比特幣貶值的罪魁禍首之一。在上週比特幣價格出現降低趨勢後，軟體便自動判斷該脫手，導致市場湧入大量比特幣。受此影響，個人投資客也只能「含淚抛售」，跟隨潮流，否則損失可能會更大。

而「替代貨幣」由於其市場規模更小，因此只要有人賣出一點點，市場價格就會立刻出現巨大變動。

不過市場上也有人有不同看法。例如稱握有大量比特幣，時常在推特上發文，分享自己的交易心得的日本投資客「cis」，在臺灣時間昨（16）晚推文，指出雖然比特幣價格呈現下降趨勢，但仍是「去年（同期）價格的1200%」，認爲投資客不需過度緊張。

​虛擬貨幣五花八門 日媒分析恐發生「骨牌效應」

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まだ一年前の価格の＋１２００%とかなので！ — cis@株 先物 FX 仮想通貨 ドラクエ (@cissan_9984) 2018年1月17日​​

cis的推文。他稱「很多人在講虛擬貨幣會暴跌，可是啊，價格還是去年價格+1200%唉！」