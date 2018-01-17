(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)面對日益詭譎的東北亞局勢，日本媒體近日報導，日本政府已經開始計劃，如何在朝鮮半島爆發軍事衝突時，快速撤僑，保障國民生命財產安全。

日本《產經新聞》報導，本（1）月16日，有多位日本政府内部人士表示，爲了因應北韓局勢不穩，將於陸上自衛隊投入大型直升機CH47，以便將在韓日僑從南韓釜山撤離至日本長崎縣對馬島。此外，航空自衛隊和海上自衛隊，也將投入飛機和船隻協助撤僑。

報導説明，對馬島和釜山距離約50公里，而CH47可以連續飛行1000公里，且一次可承載50人，因此能夠省去加油的時間，提升撤僑效率。日本防衛省人士表示，目前日本政府計劃將陸上自衛隊擁有的57架CH47中，調派30架投入撤僑行動。

根據日本政府目前計劃，在朝鮮半島局勢升溫時，將會先勸導民衆勿赴韓，並通知在韓日僑盡速乘飛機撤離。而在兩韓正式爆發武力衝突時，則會先引導日僑在南韓境内的避難所避難，並至美軍指定場所集合，再由美軍帶領前往機場、空軍基地及港口，乘坐CH47等交通工具返日。

目前包括觀光客在内的在韓日人，高達57000人。自衛隊内部分析，此人數恐已超過海上自衛隊和航空自衛隊的負荷能力，因此有必要讓陸上自衛隊，一同參與撤僑行動。

當然，撤僑行動必須得到當地國政府的同意，但南韓政府卻對此採取消極態度，不願與日本政府討論日僑撤離問題。雖然日本政府高層也有人認爲，武裝衝突爆發後，南韓大概「不點頭也不行」，但這終究只是猜測。日本政府也在考慮，是不是要聯合加拿大、澳洲等國家，一起和南韓政府討論撤僑問題。

兩韓局勢緊張 日本政府正擬定撤僑計劃

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大型直升機CH47（圖片來源：維基百科）