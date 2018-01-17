新年樂遊臺史博 下載APP享門票買一送一 

(台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導​)位在台南的國立臺灣歷史博物館今（17）日正式推出「臺史博任意門」APP，主打「自主導覽」及「創意解謎」功能，帶給觀眾全新導覽模式。該APP強化無障礙服務、行事曆功能以及公車即時動態，讓不同需求的民眾都能利用APP輕鬆安排行程，在新的一年暢遊博物館。

臺史博從2011年開館至今，首度推出全館整合導覽APP。「臺史博任意門」APP中的「一般導覽」功能，精選37個常設展景點，帶觀眾快速瞭解展示內容精華，不再走馬看花！「臺史博任意門」APP也特別為親子與年輕族群設計「解謎導覽」互動路線，歡迎大家在展場找解答，回答正確即可獲得超Q歷史主題相框，與臺灣歷史人物合影。

「臺史博任意門」不但可快速查詢參觀資訊、特展活動與結合公車動態資訊的交通頁面，也設置無障礙服務頁面，清楚呈現館內各項無障礙設施，可直接來電預約無障礙專案導覽。臺史博表示，未來也將陸續在常設展中加入AR及VR等嶄新科技互動，增強參觀樂趣，期望為觀眾帶來革命性的行動導覽體驗。

即日起只要下載臺史博「臺史博任意門」APP，即可享門票「買一送一」（2018年前可再次免費入館一次，並享語音導覽機2台150元優惠），活動期間至107年2月20日止，也同步於Facebook粉絲團舉辦抽獎及趣味互動，包括「全年免費入館禮物卡」與多達12種文創好禮，詳情請見臺史博臉書https://www.facebook.com/NMTH100/。