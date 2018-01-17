打壓羅興亞人 緬甸軍政府支持度不減反增

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)緬甸，長期受到國際譴責與制裁，近年來正經歷一連串的變革。曾淪為政治階下囚的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，獲民選成現任的緬甸實際領導人。緬甸人民期盼翁山蘇姬能減輕國際制裁，並吸引外國投資。

根據美國《美聯社》報導，然而，最令外界詫異的是，占緬甸人口多數的佛教徒，對其軍政府看法的改變。曾一度遭人民抗議、試圖推翻的軍政府，現打壓羅興亞穆斯林的行為，竟隨著高漲的國族主義，而支持度不斷攀升。羅興亞人所居住的若開邦，多年來已發生無數起衝突事件，導致成千上萬人喪生，超過65萬人逃離家園。

一名羅興亞小男孩在孟加拉難民營閱讀可蘭經時，用天真雙眼仰天遠望。 (美聯社)​

儘管外界，包括聯合國與美國，直指緬甸軍政府對羅興亞人的行為係「種族清洗」(ethnic cleansing)，造成數十年來，亞洲最嚴重的難民危機，軍政府仍受到多數緬甸人民愛戴。多數緬甸人民視羅興亞人為來自孟加拉的非法移民，認為其造成國安威脅，並對國際撻伐感到相當不以為然。

一名曾是政治犯的緬甸人向《美聯社》記者表示，「以前的軍政府與現在的軍政府不同。」他說，緬甸人民不認為現任軍政府在若開邦的種種行為不合法，反之，他們認為軍政府是在保衛國家，因而使其支持度增加。

去(2017)年10月29日，緬甸人民也曾透過參與一場儀式，高舉緬甸國旗，上街對軍政府大表支持之意。

許多緬甸人上街表達對軍政府的支持。 (美聯社)

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），在翁山蘇姬政府背後握有實權，當地人民也經常在敏昂萊的臉書個人頁面上讚頌之。

緬甸國防軍總司令敏昂萊。 (翻攝 臉書)

「因為國際壓力與譴責，使得緬甸人民的國族主義更加興盛。回顧我們的政治歷史，這並不是特殊個案。」另一名曾是政治犯的緬甸人說。

另外，《美聯社》也指出，孟加拉外交部於昨(16)日表示，孟加拉與緬甸已達成共識，於未來2年內，將把數以萬計逃離若開邦的羅興亞穆斯林帶回緬甸。

孟加拉外交部說，雙邊聯合工作小組終於在週一(15日)，對該項協議拍板定案，預計兩年內將遷回全數逃離家園的羅興亞難民。

相關新聞：緬孟簽署協議 羅興亞難民恐遭遣返