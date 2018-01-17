「戰爭來臨時該怎麼辦」 瑞典手冊教全民抗戰

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1940年代，瑞典初次發行諮詢手冊教導民眾如何應對戰事發生，當時這本小冊子發放給全國家家戶戶，告訴民眾當戰爭來臨時該如何準備與應對。當然，隨著1991年冷戰結束，手冊也已不再發行。

美媒Quartz報導，時隔三十年後的今日，瑞典政府決定重新印製。政府將在今(2018)年五月底的「全國緊急應變週」，發放這本名為「當戰爭來臨」(Om kriget kommer，暫譯)的手冊，預計發送給全國470萬戶家庭。

瑞典緊急事務局發言人Christina Andersson表示，政府認為人們需要加強對戰爭危機與威脅的應變意識，因此計畫印製新版的應變手冊；內容不只針對戰爭帶來的威脅，還包括恐怖攻擊和自然災害所引發的危機處理。

Andersson說，更新版手冊會提供各家庭一些實務上建議，例如如何準備基本物資包括食物、水、熱能以及「溝通」，了解「當生活秩序被打亂時該怎麼辦」。此外，手冊也教導民眾在防空洞內該做什麼，以及在緊急狀態下該帶什麼物品如身份證件、衣服和防毒面具等。

手冊也會傳達政府處置戰爭與危機的方式，如各種不同的警示級別所代表涵義；也提醒民眾在面臨錯誤資訊需持有的態度。

去(2017)年瑞典政府宣布恢復徵兵制，特別提到募兵與鄰國俄羅斯議題。瑞典在過去幾年逐漸親近北約，儘管仍非其中一員，但主要用意即在對抗俄羅斯近年於該區壯大的軍力部屬與實力(如俄國噴射機多次侵犯瑞典領空)，以及對俄國在瑞典加強的情報活動有所擔憂。