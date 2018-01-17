台厄牡蠣合作計畫持續　盼改善雙方關係

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）去年厄瓜多政府片面要求駐厄瓜多代表處改名為「台北駐厄瓜多商務處」，我方隨即中止與厄方的3項合作計畫，但國合會協助厄瓜多的牡蠣合作計畫仍持續進行，盼藉此改善雙方關係。

知情官員告訴中央社記者，在厄瓜多要求下，「中華民國駐厄瓜多商務處」去年年中更名為「台北駐厄瓜多商務處」後，隨即中止蔬菜、製鞋、農業食品加工等3項合作計畫，但保留牡蠣計畫，希望計畫的成效可協助改善雙邊關係。

知情人士說，駐厄瓜多代表處持續努力改善雙邊關係，目前與厄瓜多的關係「還算正常」。

厄瓜多要求駐處改名後，民主進步黨籍立法委員蔡適應關切國際合作發展基金會在厄瓜多協助推動牡蠣繁養殖計畫的狀況，去年12月在立法院外交及國防委員會質詢時，也提出相關問題。當時，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟表示，駐處改名後，牡蠣計畫就中止。

但知情人士說，當時的詢答內容是口誤，牡蠣計畫還持續進行。

根據國合會網站資訊，厄瓜多牡蠣繁養殖計畫是由厄瓜多聖埃倫娜省政府向駐厄瓜多代表處提出請求，盼台灣協助提升牡蠣產能，進行漁民技術訓練、採收後處理示範等產業輔導措施，逐步輔導牡蠣產業成形。計畫執行時間是從2016年11月到2020年11月。

國合會表示，這項計畫目前的進度包括蓋好牡蠣繁養殖實驗室，以及向當地漁民組織說明牡蠣推廣的內容與做法。

在中共打壓下，自去年起，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞等代表處陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。