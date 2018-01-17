故宮推青諮會　盼導入新思維吸引年輕人

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）在台成立已逾半世紀的國立故宮博物院盼導入年輕化政策吸引更多青年學子，昨（16）日宣布成立「兒童暨青年事務推動諮詢會」（簡稱青諮會），共計17位諮詢委員當中，有三位是透過遴選選出的研究生及高中生代表。

故宮表示，青諮會組成委員除了來自網路社群、新媒體藝術、數位教育、創新科技等領域的學術及產業界專家學者，也包含「故宮青年代表海選計畫」遴選出的兩位青年代表，以及「故宮第一屆青少年文化大使」的高中生代表。

故宮指出，去（2017）年首次藉由海選的方式，經過兩階段的遴選過程，選出台北藝術大學博物館所的謝宇婷和交通大學社會與文化所的曾琬婷作為青年代表。

謝宇婷援引國外知名美術館現行作法，從國際化、數位化、年輕化、友善化面向提出對故宮的具體建議；曾琬婷則是從新竹眷村博物館的實習經驗出發，提出博物館應以「觀眾詮釋」與「社會角色」為依歸，找尋故宮典藏文物與當代議題的共通性。

此外，年僅17歲的高中生代表為現就讀華江高中的孫梓云。作為第一屆故宮青少年文化大使，孫梓云策劃的「文字控！古人也愛當文『青』」創意導覽，在去年榮獲評審團大賞金獎殊榮。

孫梓云也表示，作為青諮會的一員，希望能夠代表年輕世代發聲，為故宮導入青少年的新思維、新視野。

故宮強調，本屆青諮會組成除了林正儀院長等四位為故宮所屬成員外，其他13位為外聘委員，期待透過公私協力，共同討論出故宮年輕化方向。

故宮表示，諮詢委員任期為兩年，預計一月底前召開第一次會議。